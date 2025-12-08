0
56 минут
Новости

Путин: выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей освободят от НДФЛ и взносов

Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что работодатели получат возможность выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей при появлении ребенка. Новое правило начнет действовать с 1 января 2026 года.
купюры номиналом 5000 рублей
Содержание
  1. Увеличение лимита
  2. Стандарт для бизнеса
  3. Демографическая ситуация

Увеличение лимита

Ранее не подлежащая налогообложению сумма составляла 50 тысяч рублей. Если организация выплачивала больше, с суммы превышения удерживался налог на доходы физических лиц. Теперь лимит увеличен в двадцать раз. Это позволит семьям получать полную сумму материальной помощи.

Стандарт для бизнеса

Президент напомнил, что данная мера является частью корпоративного демографического стандарта, который был утвержден в России в 2025 году. Он был разработан для вовлечения бизнеса в решение демографических проблем и основан на практиках российских компаний. Глава государства призвал бизнес применять новые возможности, руководствуясь принципом социальной ответственности.

Демографическая ситуация

По информации Росстата, в 2024 году в стране родилось 1,222 миллиона детей, что на 3,4% меньше показателя предыдущего года. Снижение рождаемости фиксируется с 2015 года. Правительство рассчитывает изменить эту динамику с помощью мер поддержки в рамках национального проекта «Семья», который начал действовать 1 января 2025 года.

В январе 2025 года был отмечен рост рождаемости на 1,5% по отношению к январю 2024 года. Некоторые эксперты прогнозируют улучшение демографической ситуации к 2036 году в результате мер государственной поддержки.

