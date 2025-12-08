Путин: выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей освободят от НДФЛ и взносов

Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что работодатели получат возможность выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей при появлении ребенка. Новое правило начнет действовать с 1 января 2026 года.

Увеличение лимита

Ранее не подлежащая налогообложению сумма составляла 50 тысяч рублей. Если организация выплачивала больше, с суммы превышения удерживался налог на доходы физических лиц. Теперь лимит увеличен в двадцать раз. Это позволит семьям получать полную сумму материальной помощи.

Стандарт для бизнеса

Президент напомнил, что данная мера является частью корпоративного демографического стандарта, который был утвержден в России в 2025 году. Он был разработан для вовлечения бизнеса в решение демографических проблем и основан на практиках российских компаний. Глава государства призвал бизнес применять новые возможности, руководствуясь принципом социальной ответственности.

Демографическая ситуация

По информации Росстата, в 2024 году в стране родилось 1,222 миллиона детей, что на 3,4% меньше показателя предыдущего года. Снижение рождаемости фиксируется с 2015 года. Правительство рассчитывает изменить эту динамику с помощью мер поддержки в рамках национального проекта «Семья», который начал действовать 1 января 2025 года.

В январе 2025 года был отмечен рост рождаемости на 1,5% по отношению к январю 2024 года. Некоторые эксперты прогнозируют улучшение демографической ситуации к 2036 году в результате мер государственной поддержки.