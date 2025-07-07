Путин ужесточил наказание за переезд без уведомления военкомата

7 июля 2025 года в России начали действовать новые, значительно более высокие штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства гражданам будет грозить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.
Наказание предусмотрено за два вида нарушений:
- Несообщение в военный комиссариат сведений о переезде на новое место пребывания, которое не подтверждено официальной регистрацией.
- Неявка в военкомат в установленный срок после такого переезда для постановки на учет.
Закон вступил в силу с момента его официального опубликования 7 июля. Ранее за подобные правонарушения штраф был значительно ниже и составлял от 1 до 5 тысяч рублей.
Инициатива по ужесточению ответственности прошла все стадии законодательного процесса: в конце июня закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, а в начале июля его одобрил Совет Федерации. По словам одного из авторов поправок, главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель повышения штрафов — заставить нарушителей «прочувствовать степень своего проступка».
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что прежние размеры штрафов были «незначительными» и «несоизмеримы с совершаемым деянием». По данным Минобороны, только за 2023 год к административной ответственности за нарушения в области воинского учета привлекли более 47 тысяч человек, из которых 28,7 тысячи были оштрафованы.
- Лично: прийти в свой военкомат и подать заявление.
- Через «Госуслуги»: это самый простой способ, который позволяет уведомить военкомат онлайн.
- Через МФЦ: некоторые центры «Мои документы» также предоставляют эту услугу.
Важно помнить, что уведомлять нужно даже при переезде в соседний дом. Закон касается смены как постоянного места жительства (с регистрацией), так и места пребывания на срок более трёх месяцев (даже без регистрации).
- Работодателя: компании обязаны вести воинский учет сотрудников и сообщать об изменениях их данных.
- МВД: при любых регистрационных действиях.
- Образовательных учреждений: вузы и колледжи также ведут учет своих студентов.
- Налоговой службы и Социального фонда: эти ведомства обмениваются данными с Минобороны.
Кроме того, система электронных повесток и реестр военнообязанных создаются для того, чтобы максимально автоматизировать сбор и обновление этой информации.
- Запретить регистрировать ИП и становиться самозанятым.
- Приостановить право на управление автомобилем.
- Отказать в получении кредитов и займов.
- Запретить проводить любые сделки с недвижимостью и транспортными средствами.
Таким образом, своевременное уведомление военкомата об изменении данных помогает избежать не только штрафа, но и более серьёзных ограничений.