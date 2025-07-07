Путин ужесточил наказание за переезд без уведомления военкомата

Президент России Владимир Путин подписал закон, который многократно увеличивает штрафы для военнообязанных, не сообщивших в военкомат о смене места жительства

7 июля 2025 года в России начали действовать новые, значительно более высокие штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства гражданам будет грозить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

Наказание предусмотрено за два вида нарушений:

Несообщение в военный комиссариат сведений о переезде на новое место пребывания, которое не подтверждено официальной регистрацией.

Неявка в военкомат в установленный срок после такого переезда для постановки на учет.

Закон вступил в силу с момента его официального опубликования 7 июля. Ранее за подобные правонарушения штраф был значительно ниже и составлял от 1 до 5 тысяч рублей.

Инициатива по ужесточению ответственности прошла все стадии законодательного процесса: в конце июня закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, а в начале июля его одобрил Совет Федерации. По словам одного из авторов поправок, главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель повышения штрафов — заставить нарушителей «прочувствовать степень своего проступка».

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что прежние размеры штрафов были «незначительными» и «несоизмеримы с совершаемым деянием». По данным Минобороны, только за 2023 год к административной ответственности за нарушения в области воинского учета привлекли более 47 тысяч человек, из которых 28,7 тысячи были оштрафованы.