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Путин ужесточил наказание за переезд без уведомления военкомата

Президент России Владимир Путин подписал закон, который многократно увеличивает штрафы для военнообязанных, не сообщивших в военкомат о смене места жительства
военный билет в руках
©Ньюс-Баш

7 июля 2025 года в России начали действовать новые, значительно более высокие штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства гражданам будет грозить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

Наказание предусмотрено за два вида нарушений:

  • Несообщение в военный комиссариат сведений о переезде на новое место пребывания, которое не подтверждено официальной регистрацией.
  • Неявка в военкомат в установленный срок после такого переезда для постановки на учет.

Закон вступил в силу с момента его официального опубликования 7 июля. Ранее за подобные правонарушения штраф был значительно ниже и составлял от 1 до 5 тысяч рублей.

Инициатива по ужесточению ответственности прошла все стадии законодательного процесса: в конце июня закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, а в начале июля его одобрил Совет Федерации. По словам одного из авторов поправок, главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель повышения штрафов — заставить нарушителей «прочувствовать степень своего проступка».

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что прежние размеры штрафов были «незначительными» и «несоизмеримы с совершаемым деянием». По данным Минобороны, только за 2023 год к административной ответственности за нарушения в области воинского учета привлекли более 47 тысяч человек, из которых 28,7 тысячи были оштрафованы.

Вопросы автору
Я переехал в другую квартиру в том же городе. Какой у меня дедлайн и куда бежать, чтобы не оштрафовали?
Ньюс-Баш
У вас есть две недели с момента переезда, чтобы уведомить военкомат. Бежать никуда не обязательно, это можно сделать несколькими способами:

- Лично: прийти в свой военкомат и подать заявление.

- Через «Госуслуги»: это самый простой способ, который позволяет уведомить военкомат онлайн.

- Через МФЦ: некоторые центры «Мои документы» также предоставляют эту услугу.

Важно помнить, что уведомлять нужно даже при переезде в соседний дом. Закон касается смены как постоянного места жительства (с регистрацией), так и места пребывания на срок более трёх месяцев (даже без регистрации).
Этот закон касается только тех, кто подлежит призыву, или вообще всех мужчин?
Ньюс-Баш
Этот закон распространяется на всех граждан, состоящих на воинском учете или обязанных состоять на нём. Это не только призывники в возрасте от 18 до 30 лет, но и все мужчины в запасе (обычно до 50–55 лет, в зависимости от звания и разряда), а также женщины с военно-учетными специальностями. Таким образом, под действие закона попадает подавляющее большинство взрослого мужского населения страны.
А как военкомат узнает, что я сменил адрес, если я нигде не регистрировался?
Ньюс-Баш
Военкоматы получают информацию из нескольких источников в рамках межведомственного взаимодействия. Данные могут поступить от:

- Работодателя: компании обязаны вести воинский учет сотрудников и сообщать об изменениях их данных.

- МВД: при любых регистрационных действиях.

- Образовательных учреждений: вузы и колледжи также ведут учет своих студентов.

- Налоговой службы и Социального фонда: эти ведомства обмениваются данными с Минобороны.

Кроме того, система электронных повесток и реестр военнообязанных создаются для того, чтобы максимально автоматизировать сбор и обновление этой информации.
Я временно уехал из России. Мне тоже нужно уведомлять военкомат?
Ньюс-Баш
Да, нужно. По закону, граждане, выезжающие из страны на срок более шести месяцев, обязаны сняться с воинского учета. По возвращении в Россию у них есть две недели, чтобы снова встать на учет. Это можно сделать, подав заявление лично или через законного представителя в военкомате. Если этого не сделать, по возвращении также может грозить штраф.
Хорошо, штраф до 20 тысяч рублей. А что-то ещё мне грозит, если я проигнорирую требование?
Ньюс-Баш
Да. Штраф — это лишь одно из наказаний. Неисполнение обязанностей по воинскому учету может привести к введению так называемых «обеспечительных мер». Если вам направят повестку (в том числе электронную), а вы по ней не явитесь, то через 20 дней вам могут:

- Запретить регистрировать ИП и становиться самозанятым.

- Приостановить право на управление автомобилем.

- Отказать в получении кредитов и займов.

- Запретить проводить любые сделки с недвижимостью и транспортными средствами.

Таким образом, своевременное уведомление военкомата об изменении данных помогает избежать не только штрафа, но и более серьёзных ограничений.
воинский учет закон штрафы
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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