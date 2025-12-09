Путин утвердил военные сборы на 2026 год: кого призовут в войска

На официальном интернет-портале правовой информации размещен указ Президента РФ Владимира Путина. Глава государства постановил провести в 2026 году военные сборы для граждан, находящихся в запасе.

Мероприятия затронут несколько силовых структур, включая Вооруженные силы и войска национальной гвардии. Также резервистов направят в органы государственной охраны и Федеральную службу безопасности. В документе присутствуют пункты «для служебного пользования», в которых обычно указываются точные сроки и численность призываемых граждан.

Законодательство ограничивает максимальную продолжительность сборов двумя месяцами. Основная цель мероприятий заключается в проверке боевой готовности запасников и восстановлении профессиональных навыков. Повестки рассылаются военными комиссариатами в плановом порядке.

Действующие нормы освобождают от участия определенные категории населения. В список входят педагогические работники, студенты очной формы обучения, многодетные отцы и граждане с забронированными рабочими местами. Наличие отсрочки должно быть подтверждено соответствующими документами в военкомате.

Ранее сайт News-Bash информировал об ужесточении ответственности за нарушение правил воинского учета. Гражданам грозят штрафы за несообщение в комиссариат данных о смене места жительства или переезде в другой регион. Обновление сведений теперь контролируется строже благодаря цифровизации баз данных.

Эксперты подчеркивают разницу между плановыми сборами и мобилизационными мероприятиями. Призыв резервистов на переподготовку проводится ежегодно и не предполагает отправку участников в зону боевых действий.