Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.

Президент России подписал изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые вводят новые правила оценки работы учебных центров для водителей. Согласно документу, МВД получит полномочия контролировать качество подготовки курсантов, опираясь на специально разработанные метрики. Ведомство создаст перечень показателей эффективности, по которым станут судить о работе каждой конкретной организации.

Суть нововведения заключается в формировании общедоступного рейтинга автошкол. Если раньше будущие водители ориентировались в основном на стоимость курсов или отзывы знакомых, то теперь они смогут увидеть объективную статистику. ГИБДД будет публиковать данные о том, сколько учеников сдают экзамены с первого раза и как часто выпускники конкретной школы попадают в аварии.

Правительство инициировало эти меры для повышения прозрачности рынка образовательных услуг и исключения недобросовестных игроков. Организации, чьи воспитанники систематически проваливают экзамены или становятся виновниками ДТП, окажутся в нижней части списка. Закон вступит в полную силу через 180 дней после официального опубликования, то есть к концу весны 2026 года.

Для Башкортостана вопрос качества обучения водителей остается актуальным. Статистика региональной Госавтоинспекции показывает, что за девять месяцев 2025 года в дорожных происшествиях погибли более 300 человек. Представители ведомства отмечают недостаточную подготовку новичков, которые совершают ошибки при маневрировании в плотном городском потоке или на трассах.

По данным за прошлый год, водители со стажем менее двух лет стали виновниками более 7% всех аварий в республике. В 2024 году на дорогах региона погибли почти 400 человек, что указывает на необходимость системных изменений в подготовке. Ожидается, что введение федерального рейтинга заставит местные автошколы пересмотреть подходы к обучению, чтобы сохранить позиции на рынке.