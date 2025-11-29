0
45 минут
Новости

Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года федеральный показатель составит 27 093 рубля, следует из материалов портала правовой информации.

Закон предусматривает существенное повышение базовой ставки. В 2025 году работодатели обязаны платить не менее 22 440 рублей, а с нового года эта сумма увеличится на 4653 рубля. Индексация составит 20,7%, что, согласно пояснительной записке, соответствует 48% от медианной зарплаты по стране.

Изменения затронут доходы порядка 4,6 миллиона граждан, получающих зарплату на уровне минимума. Кроме того, от величины МРОТ зависят суммы больничных, декретных выплат и других социальных пособий.

В Башкирии сумма будет выше федеральной благодаря региональному коэффициенту. С учетом уральской надбавки в 15% минимальная зарплата составит 31 156,9 рубля (27 093 рубля + 15%). Это нижний порог начисленной зарплаты (до вычета НДФЛ) для работника, занятого на полную ставку.

В 2025 году в республике также действовало соглашение о дополнительном коэффициенте 1.057 для внебюджетного сектора, что поднимало минимум до 27 278 рублей при федеральной базе 22 440. При продлении аналогичных условий на 2026 год, МРОТ для коммерческих организаций может приблизиться к 33 тысячам рублей.

Власти планируют к 2030 году увеличить МРОТ до 35 000 рублей, о чем Владимир Путин заявлял ранее. Текущее повышение на 20,7% указывает на опережающие темпы роста показателя относительно инфляции.

Похожие записи
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии с 2026 года вырастет стоимость патента для мигрантов

пятитысячные купюры на столе
Парламент Башкирии принял закон о повышении стоимости патента для иностранных граждан. С 2026 года ежемесячный платеж составит 8500 рублей вместо прежних 6300.
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
24.11.2025
Новости

Закон об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов: подробности и сроки

врач с молодым специалистом
Минздрав установил правила обязательной работы выпускников медвузов, срок зависит от специальности и региона.
0
21.11.2025
Новости

МРОТ-2026: в Башкирии установлен новый зарплатный минимум

кошелек с пятитысячными купюрами
Региональная Гострудинспекция официально подтвердила повышение МРОТ с 1 января 2026 года. Минимальная зарплата в республике составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего значения.
0
19.11.2025
Экономика

В Башкирии утвердили прожиточный минимум на 2026 год: что изменится для жителей республики

кошелек с пятитысячными купюрами
Правительство Башкирии установило прожиточный минимум на 2026 год. Он составит 16 856 рублей на душу населения. Это решение станет основой для расчета социальных пособий и других мер поддержки граждан.
0
18.11.2025
Новости

От 42 до 123 тысяч рублей: Башстат раскрыл трехкратный разрыв в зарплатах жителей Башкирии

мужчина за ноутбуком
Средние заработки в разных отраслях экономики Башкирии, по данным Башстата, могут различаться почти в три раза. Наиболее высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке, а самые низкие — в сфере гостеприимства и общественного питания.
0
15.11.2025
Жизнь

«‎Держитесь за стулья»: Хабиров предложил уфимцам заводы вместо вахты, но зарплаты вызвали споры

рабочий за станком
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два крупных завода — УМПО и Туймазинский завод бетоновозов — как альтернативу для тех, кто ищет заработок на северах. Журналисты нашли там вакансии с зарплатой до ₽100
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.