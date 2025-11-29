Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.

Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года федеральный показатель составит 27 093 рубля, следует из материалов портала правовой информации.

Закон предусматривает существенное повышение базовой ставки. В 2025 году работодатели обязаны платить не менее 22 440 рублей, а с нового года эта сумма увеличится на 4653 рубля. Индексация составит 20,7%, что, согласно пояснительной записке, соответствует 48% от медианной зарплаты по стране.

Изменения затронут доходы порядка 4,6 миллиона граждан, получающих зарплату на уровне минимума. Кроме того, от величины МРОТ зависят суммы больничных, декретных выплат и других социальных пособий.

В Башкирии сумма будет выше федеральной благодаря региональному коэффициенту. С учетом уральской надбавки в 15% минимальная зарплата составит 31 156,9 рубля (27 093 рубля + 15%). Это нижний порог начисленной зарплаты (до вычета НДФЛ) для работника, занятого на полную ставку.

В 2025 году в республике также действовало соглашение о дополнительном коэффициенте 1.057 для внебюджетного сектора, что поднимало минимум до 27 278 рублей при федеральной базе 22 440. При продлении аналогичных условий на 2026 год, МРОТ для коммерческих организаций может приблизиться к 33 тысячам рублей.

Власти планируют к 2030 году увеличить МРОТ до 35 000 рублей, о чем Владимир Путин заявлял ранее. Текущее повышение на 20,7% указывает на опережающие темпы роста показателя относительно инфляции.