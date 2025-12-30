Путин утвердил новые правила призыва в 2026 году

В 2026 году призыв на срочную службу в России впервые пройдет без сезонных пауз — с 1 января по 31 декабря. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Всего за год в войска планируют набрать 261 тысячу человек.

Под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе. Документ устанавливает единую цифру на весь год — 261 000 новобранцев. Одновременно указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек, сообщает РИА Новости.

Отправка в части — по старому графику

Несмотря на формулировку о «круглогодичном» призыве, отправлять срочников со сборных пунктов в воинские части будут в привычные временные интервалы. Указ сохраняет два периода для логистики:

Весенний поток: с 1 апреля по 15 июля.

Осенний поток: с 1 октября по 31 декабря.

Это означает, что военкоматы смогут проводить медкомиссии и оформлять документы в любое время года, но физически новобранцы поедут служить только в указанные «окна».

Электронные повестки

В документе упоминается порядок явки по цифровым уведомлениям. После того как повестка появится в едином реестре воинского учета, у призывника есть 30 дней, чтобы прийти в военкомат.

Справка

Ранее призывные мероприятия (медосмотры, заседания комиссий) были жестко привязаны к весенней и осенней кампаниям. Законодательные изменения позволили военкоматам работать с документами призывников непрерывно, чтобы снизить пиковую нагрузку в месяцы отправки.

Для сравнения: в осенний призыв 2025 года из Башкортостана на службу отправились более 3,5 тысячи человек. В военном комиссариате республики неоднократно подчеркивали, что военнослужащих по призыву не направляют в зону проведения специальной военной операции.