Путин разрешил использовать мессенджер MAX вместо паспорта

Новые правила касаются ситуаций, когда нужно подтвердить совершеннолетие. Теперь через мессенджер можно:
- покупать алкоголь, табак, вейпы и энергетики;
- проходить на концерты и в кинотеатры с маркировкой 18+;
- покупать лотерейные билеты;
- приобретать бытовую химию с газом (например, зажигалки).
Продавец или охранник сканирует QR-код из приложения и видит статус клиента. Данные обновляются каждые 30 секунд, поэтому использовать скриншот чужого кода не получится.
Как подключить
Функция не работает автоматически после установки мессенджера. Чтобы смартфон стал документом, нужно:
- Иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
- Сдать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) — лицо и голос.
- Авторизоваться в MAX и сгенерировать «Цифровой ID» в настройках профиля.
Бумажный паспорт никто не отменяет и не изымает. Закон дает гражданам альтернативу: если вы забыли документ дома, вас не развернут на кассе или на входе в клуб. Юридически показ QR-кода в мессенджере теперь полностью равнозначен предъявлению оригинала паспорта.
Власти активно продвигают MAX как «суверенный суперапп» — российский аналог китайского WeChat, где общение объединено с госуслугами и платежами. Платформу запустили в марте 2025 года, а с 1 сентября обязали продавцов электроники предустанавливать приложение на все смартфоны, продаваемые в РФ.
По данным Mediascope, к концу декабря 2025 года мессенджером ежедневно пользуются 46,4 млн человек (почти 38% населения страны). Ранее эксперимент с цифровыми паспортами запустили в Москве, где биометрию используют для прохода в транспорт. Теперь эту практику масштабировали на всю страну через национальный мессенджер.