Путин разрешил использовать мессенджер MAX вместо паспорта

Президент России подписал закон: теперь подтвердить личность и возраст можно через приложение MAX. С 29 декабря бумажный паспорт в магазине или кинотеатре больше не нужен — достаточно показать QR-код на экране смартфона.

Новые правила касаются ситуаций, когда нужно подтвердить совершеннолетие. Теперь через мессенджер можно:

покупать алкоголь, табак, вейпы и энергетики;

проходить на концерты и в кинотеатры с маркировкой 18+;

покупать лотерейные билеты;

приобретать бытовую химию с газом (например, зажигалки).

Продавец или охранник сканирует QR-код из приложения и видит статус клиента. Данные обновляются каждые 30 секунд, поэтому использовать скриншот чужого кода не получится.

Как подключить

Функция не работает автоматически после установки мессенджера. Чтобы смартфон стал документом, нужно:

Иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Сдать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) — лицо и голос. Авторизоваться в MAX и сгенерировать «Цифровой ID» в настройках профиля.

Бумажный паспорт никто не отменяет и не изымает. Закон дает гражданам альтернативу: если вы забыли документ дома, вас не развернут на кассе или на входе в клуб. Юридически показ QR-кода в мессенджере теперь полностью равнозначен предъявлению оригинала паспорта.

Власти активно продвигают MAX как «суверенный суперапп» — российский аналог китайского WeChat, где общение объединено с госуслугами и платежами. Платформу запустили в марте 2025 года, а с 1 сентября обязали продавцов электроники предустанавливать приложение на все смартфоны, продаваемые в РФ.

По данным Mediascope, к концу декабря 2025 года мессенджером ежедневно пользуются 46,4 млн человек (почти 38% населения страны). Ранее эксперимент с цифровыми паспортами запустили в Москве, где биометрию используют для прохода в транспорт. Теперь эту практику масштабировали на всю страну через национальный мессенджер.