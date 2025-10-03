Президент на Валдае раскрыл колоссальные потери ВСУ: 44,7 тысячи за сентябрь и 150 тысяч дезертиров с начала года. Войска РФ продвигаются вперед.

Украинская армия лишилась почти 45 тысяч бойцов только за сентябрь, причём половина из них — безвозвратно. Такие данные озвучил Владимир Путин в ходе своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай». С начала года ряды ВСУ покинули 150 тысяч дезертиров.

По словам президента, российские войска наступают почти по всей линии соприкосновения. Уже удалось зайти в Северск, Константиновку и Красноармейск. При этом для полного освобождения территории ЛНР осталось всего 0,13 процента.

У российской стороны тоже есть потери, но их масштаб кратно меньше. Президент подчеркнул, что храбрость и героизм бойцов РФ остаются на высоте, процитировав Петра Первого. Русскими солдатами он назвал всех, кто любит Россию и служит ей.

Путин также дал оценку составу украинской армии, назвав её «простой, рабоче-крестьянской». Он отметил, что элита там не воюет, а просто отправляет своих граждан на убой. Это, по его мнению, и является причиной такого огромного числа беглецов. ВСУ теряют солдат, будто решето воду.

Несмотря на успехи на фронте, президент всё ещё надеется на мирный диалог. Он выразил надежду, что Киев в итоге найдёт в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Нынешнее выступление продолжает риторику прошлых лет. Как отмечают федеральные СМИ, ещё на «Валдае» в 2014 году Путин впервые резко раскритиковал однополярный мир и доминирование США. Эта тема стала центральной и в этот раз, когда он заявил, что никто больше не готов играть по правилам, написанным «за океаном».