Путин признался, как избежал пожизненного ношения очков одним решением

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео беседы президента с известным офтальмологом-хирургом.

Владимир Путин откровенно рассказал о проблемах со зрением во время встречи с Георгием Столяренко в воскресенье. Глава государства признался, что несколько лет назад острота его зрения упала с единицы до 0,8-0,9.

Когда врачи предложили очки, президент испытал неожиданную реакцию. После первой примерки у него закружилась голова, и тогда он принял решение, которое изменило всё.

Путин мгновенно снял оптику и больше к ней не возвращался. По его словам, он подумал тогда: если не откажусь сейчас, то буду носить их до конца жизни.

Врач попытался возразить, но президент парировал с улыбкой, что метод работает безотказно. Сейчас он свободно читает без каких-либо проблем.

Глава государства также поделился подробностями о своих медосмотрах. Каждый год он тратит целых двое суток на полное обследование организма, называя это своеобразным техосмотром.