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Путин признался, как избежал пожизненного ношения очков одним решением

©kremlin.ru

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео беседы президента с известным офтальмологом-хирургом.

Владимир Путин откровенно рассказал о проблемах со зрением во время встречи с Георгием Столяренко в воскресенье. Глава государства признался, что несколько лет назад острота его зрения упала с единицы до 0,8-0,9.

Когда врачи предложили очки, президент испытал неожиданную реакцию. После первой примерки у него закружилась голова, и тогда он принял решение, которое изменило всё.

Путин мгновенно снял оптику и больше к ней не возвращался. По его словам, он подумал тогда: если не откажусь сейчас, то буду носить их до конца жизни.

Врач попытался возразить, но президент парировал с улыбкой, что метод работает безотказно. Сейчас он свободно читает без каких-либо проблем.

Глава государства также поделился подробностями о своих медосмотрах. Каждый год он тратит целых двое суток на полное обследование организма, называя это своеобразным техосмотром.

зрение очки путин
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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