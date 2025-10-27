Путин присвоил 57-му полку звание «гвардейский»: в его составе служат бойцы из Башкирии

Путин присвоил статус «гвардейский» 57-му мотострелковому полку, в составе которого служит башкирский батальон

Президент России Владимир Путин присвоил 57-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейский». В составе полка воюет башкирский батальон имени Героя России Александра Doставалова. Решение принято за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава в боевых действиях.

С момента подписания указа 27 октября 2025 года полк официально именуется 57-й гвардейский мотострелковый полк. Звание «гвардейский» — высшая воинская честь в российской армии, которой удостаиваются части за выдающиеся боевые заслуги. Указ вступил в силу в день подписания.

Состав полка

Кроме башкирского батальона имени Александра Доставалова, в 57-м полку служат татарстанский батальон «Тимер» и первый московский батальон. Батальон Доставалова сформирован в июле 2022 года из добровольцев-контрактников Башкирии. Он считается одним из первых и самых боевых подразделений республики.

Боевой путь

57-й мотострелковый полк создан 10 августа 2022 года для участия в спецоперации. В октябре 2023 года подразделения вели бои на курдюмовском направлении к югу от Бахмута. В августе 2024 года полк действовал в районе села Константиновка Покровского района. 28 октября 2024 года бойцы освободили населенный пункт Катериновка на Кураховском направлении.

Реакция властей

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил военнослужащих батальона с присвоением звания. Он отметил, что бойцы батальона Доставалова — гордость республики и страны. Хабиров выразил признательность всем служащим в батальоне и ветеранам, а также почтил память погибших.

Другие награды

Тем же днем Путин присвоил гвардейское звание еще двум подразделениям — 103-му и 242-му мотострелковым полкам. Все три полка удостоены этой чести за героизм в боевых действиях по защите Отечества.

За время участия в спецоперации многие бойцы из Башкирии получили государственные награды, включая звание Героя России. В январе 2024 года президент присвоил это звание посмертно командиру танкового батальона полка «Башкортостан» подполковнику Андрею Мигунову.

О Герое, в честь которого назван башкирский батальон

Александр Васильевич Доставалов — российский военнослужащий, гвардии майор, Герой Российской Федерации (посмертно). Родился 17 июля 1963 года в Уфе и погиб 1 марта 2000 года в Чечне.

Военная карьера

Доставалов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1987 году и служил в 104-м гвардейском парашютно-десантном полку 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Пскове. За годы службы он участвовал в миротворческих операциях в Ереване, Баку, Оше, Узгене и Приднестровье. С 1994 по 1999 год командовал 6-й ротой, с которой воевал в Первой чеченской войне под Аргуном, Гудермесом и в Грозном.

Подвиг на высоте 776

Во Второй чеченской войне Доставалов служил заместителем командира 2-го парашютно-десантного батальона. В ночь на 1 марта 2000 года, когда 6-я рота его полка попала в окружение боевиков на высоте 776, он самовольно покинул позиции 4-й роты и повел третий взвод на помощь осажденным. Взвод под его командованием прорвался через огонь боевиков без потерь и вышел на позиции 6-й роты.

Последний бой

В бою 1 марта все десантники взвода Доставалова погибли. Сам командир был неоднократно ранен, но продолжал руководить бойцами, пока очередное ранение не оказалось смертельным. Успешный рейд его взвода опроверг утверждения командования о невозможности пробиться к погибающей 6-й роте.

Награды и память

12 марта 2000 года Доставалову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. При жизни он был награжден орденом Мужества (1996) и медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове. В 2022 году его имя присвоено 2-му добровольческому батальону из Башкортостана.