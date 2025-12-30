0
1 час
Новости

Путин подписал указ о военных сборах для мобилизационного резерва в 2026 году

Президент РФ подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов для граждан из мобилизационного резерва. Основная задача — отработка охраны критически важных объектов.
владимир путин
©rutube

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении специальных военных сборов в 2026 году. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, регламентирует привлечение граждан к мероприятиям по обеспечению безопасности.

документ указа
©сайт правовых актов РФ

Согласно тексту указа, ключевой целью предстоящих сборов станет подготовка к охране особо важных объектов и предприятий жизнеобеспечения. К участию планируется привлечь граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве. Это отличается от стандартной процедуры призыва запасников, так как задачи сфокусированы на защите инфраструктуры.

В мобилизационный людской резерв входят граждане, которые добровольно заключили контракт с Министерством обороны после прохождения срочной службы. Они продолжают гражданскую работу, но обязаны посещать регулярные занятия и сборы, получая за это ежемесячные денежные выплаты. Именно эта категория военнообязанных будет задействована в реализации нового указа.

Ранее, 8 декабря 2025 года, был подписан другой указ, касающийся плановых учебных сборов для всех категорий граждан, пребывающих в запасе. Новый документ от 29 декабря имеет более узкую направленность и конкретизирует задачи по усилению безопасности промышленных и стратегических узлов.

В Башкортостане работа по усилению охраны объектов инфраструктуры ведется на региональном уровне. В ноябре 2025 года администрация Демского района Уфы информировала о формировании подразделений для защиты объектов топливно-энергетического комплекса. В объявлениях указывалось, что требуются специалисты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Также в республике продолжается плановая работа по организации призыва. В конце ноября Глава Башкортостана Радий Хабиров утвердил обновленные составы призывных комиссий, включив в них руководителей муниципалитетов и представителей силовых ведомств. Это административное решение направлено на обеспечение выполнения мобилизационных и призывных мероприятий.

Параллельно с подготовкой резервистов проходит стандартная служба по призыву. В ходе осенней кампании 2025 года военные комиссариаты республики направили в войска более 3500 новобранцев. Мероприятия по формированию специализированного резерва для охраны предприятий и срочная служба представляют собой два раздельных направления работы военных ведомств.

