Путин подписал указ о наградах для жителей Башкирии

Президент России подписал указ о государственных наградах, среди получателей которых — семьи из Башкирии и руководитель телерадиокомпании «Башкортостан».
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Среди отмеченных — семь жителей Башкортостана. Об этом сообщается в официальном портале правовой информации.

Орден «Родительская слава» вручили двум многодетным супружеским парам республики — Сергею и Олесе Елисеевым, а также Факилю и Гульнаре Фатхуллиным. Оба семейства отметили за весомый вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Медалью того же ордена наградили ещё одну пару — Александра и Наталью Самойловых.

Государственную награду получила и Рита Уметбаева — руководитель редакции развлекательных программ телестудии компании «Башкортостан». Ей присвоили почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Орден «Родительская слава» учредил президент России Дмитрий Медведев указом от 13 мая 2008 года. Его присваивают родителям, воспитывающим или воспитавшим семерых и более детей.

В 2024 году единовременные выплаты получили более ста семей, удостоенных ордена или медали ордена. Правительство направило на эти цели свыше 60 миллионов рублей. Обладатели ордена получили по 500 тысяч рублей, медали — по 200 тысяч.

Уметбаева родилась в Баймаке. Она окончила факультет башкирской филологии и журналистики БашГУ и начала карьеру на радио в 1995 году. В её портфолио — радиопрограмма «Ак тиряк, кук тиряк», конкурс исполнителей башкирской песни «Башкорт йыры» и конкурс танца «Байык». Прежде журналистка уже носила звание «Заслуженный работник печати и массовой информации».

В конце марта 2026 года Путин уже подписывал аналогичный указ о госнаградах для жителей Башкирии. Тогда орден Почёта вручили заведующему кафедрой Башкирского государственного медицинского университета, а почётные звания получили представители строительной отрасли республики.

