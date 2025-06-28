Путин объяснил на «Жигулях», почему 70 тысяч для студента — мало

Руководителям регионов была озвучена новая задача от президента — разобраться с доходами молодёжи в стройотрядах. По сообщениям СМИ, глава государства считает, что студентам нужно помогать «поддерживать штаны» весь год. Эта инициатива была озвучена во время телемоста, посвящённого открытию молодёжных центров.

Всё началось с простого вопроса президента о заработках. Представительница архангельского студотряда поделилась, что за месяц получается около 60–70 тысяч рублей. Сумма, по её словам, для студентов является вполне достойной.

Ответ президента был категоричен — «маловато». Владимир Путин припомнил собственную юность в стройотряде. Тогда его месячный доход составлял 1000–1500 советских рублей.

Эти деньги были настоящим трамплином в самостоятельную жизнь. Для понимания: новенькие «Жигули» стоили 5 тысяч рублей. То есть за пару ударных сезонов можно было почти накопить на машину, а одной летней зарплаты хватало на весь учебный год.

Президент призвал командиров отрядов активнее работать с местными властями. Цель — не только приносить пользу, но и обеспечивать молодым людям достойный заработок. Диалог состоялся в День молодёжи, который в 2025 году выпал на 28 июня.

Как изменялись студенческие заработки с советских времен до наших дней

Современные российские студенты оценивают свой труд всё дороже. По данным исследований за 2025 год, их зарплатные ожидания от штатной работы подскочили до 79,4 тысяч рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Причём аппетиты первокурсников оказываются выше, чем у тех, кто уже столкнулся с отказами на собеседованиях.

Реальные предложения от работодателей чуть скромнее, но тоже впечатляют. По итогам 2024 года средняя предлагаемая студентам зарплата выросла на 37% и достигла 70 тысяч рублей. Такой рост связывают с кадровым голодом: бизнес всё охотнее нанимает молодёжь, а доля вакансий для них за два года увеличилась вдвое.

В Советском Союзе финансовая картина студента была контрастной. С одной стороны — скромная стипендия в 40-45 рублей, которой хватало на обеды в столовой, но вряд ли на модные джинсы. Обычный инженер после вуза получал 110-120 рублей.

С другой стороны — летние стройотряды, которые были настоящим финансовым трамплином. За сезон там можно было заработать около 1000 рублей — вдвое больше зарплаты тогдашнего министра. На эти деньги можно было спокойно прожить весь учебный год до следующего лета.

Сегодняшние студенты тоже не отстают в поисках подработки. Правда, вместо строек они чаще идут в IT, розничную торговлю и сферу обслуживания. Денежные ожидания от стажировки в 2025 году тоже выросли и составляют в среднем 46,5 тысяч рублей.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в России на январь 2025 года составила почти 89 тысяч рублей. Так что студенческие запросы в 79,4 тысячи выглядят довольно амбициозно, но уже не оторванными от реальности.