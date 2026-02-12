0
Новости

Путин наградил двух известных уфимцев: один нефтяник, другой — экс-ректор УГНТУ

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей республики. Государственные награды получили представитель нефтесервисной отрасли и ученый.
Президент России подписал указ о государственных наградах для жителей Башкортостана за трудовые успехи и вклад в науку. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кого именно отметил президент в новом указе

В список попали два представителя республики.

Андрей Жужеля получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он занимает пост директора дирекции в АО «Башнефтегеофизика». Президент отметил его многолетнюю работу и профессиональные достижения на производстве.

Рамиль Бахтизин стал «Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации». Сейчас он работает профессором кафедры в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).

Чем известны Рамиль Бахтизин и Андрей Жужеля

Рамиль Бахтизин — доктор физико-математических наук. Он известен в республике как управленец в сфере образования и науки. С 2011 по 2015 год Бахтизин возглавлял Академию наук Республики Башкортостан, а позже занимал должность ректора УГНТУ. Помимо точных наук, он увлекается искусством и является почетным членом Российской академии художеств.

Андрей Жужеля представляет промышленный сектор. Компания «Башнефтегеофизика», в которой он руководит дирекцией, — один из ключевых игроков нефтесервисного рынка. Предприятие ищет и разведывает месторождения нефти и газа в регионе и за его пределами.

Кого еще награждал Путин в Башкирии в этом году

Это не первое награждение жителей республики за последнее время. Федеральный центр регулярно отмечает профессиональные достижения специалистов из регионов.

В предыдущих указах президент присваивал почетные звания работникам сельского хозяйства и деятелям культуры Башкирии. Обычно такие документы выходят пакетом, охватывая специалистов из разных областей — от агропрома до высшей школы.

