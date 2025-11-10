Прослуживший два года в зоне СВО чиновник получил высокий пост в Башкирии

Участник СВО Ильмир Аглиулин возглавил управление в администрации главы Башкирии. Команду готовят к политическим событиям 2026 года.

О новом назначении в правительстве республики рассказал в ходе оперативного совещания Радий Хабиров. Управление по общественно-политическому развитию в администрации главы РБ теперь возглавляет Ильмир Аглиулин, вернувшийся после почти двух лет службы в зоне спецоперации.

Прежний руководитель, Алексей Дербеко, не покинул команду, а остался работать в качестве заместителя Аглиулина. Сам же новый начальник — 33-летний уроженец Учалинского района. До своего ухода на СВО он уже имел опыт работы в правительстве республики.

За плечами у Аглиулина серьёзное образование: он окончил Финансовый университет при правительстве РФ, Высшую школу экономики, а также проходил обучение в МГИМО и РАНХиГС.

Сам глава республики объяснил кадровую перестановку необходимостью держать администрацию «в боевом тонусе». По его словам, это часть подготовки к крупным политическим событиям, которые ожидаются в 2026 году.

Это назначение — часть серии недавних перестановок в башкирском правительстве. Ранее Азат Бадранов был назначен и.о. ректора БАГСУ, а бывший ректор Данияр Абдрахманов стал помощником главы региона. К команде присоединился и бывший вице-мэр Уфы Денис Ганиев, заняв пост руководителя пресс-службы.