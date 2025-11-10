0
36 минут
Новости

Прослуживший два года в зоне СВО чиновник получил высокий пост в Башкирии

Участник СВО Ильмир Аглиулин возглавил управление в администрации главы Башкирии. Команду готовят к политическим событиям 2026 года.
Ильмир Аглиулин
©пресс-служба Главы Башкирии

О новом назначении в правительстве республики рассказал в ходе оперативного совещания Радий Хабиров. Управление по общественно-политическому развитию в администрации главы РБ теперь возглавляет Ильмир Аглиулин, вернувшийся после почти двух лет службы в зоне спецоперации.

Прежний руководитель, Алексей Дербеко, не покинул команду, а остался работать в качестве заместителя Аглиулина. Сам же новый начальник — 33-летний уроженец Учалинского района. До своего ухода на СВО он уже имел опыт работы в правительстве республики.

За плечами у Аглиулина серьёзное образование: он окончил Финансовый университет при правительстве РФ, Высшую школу экономики, а также проходил обучение в МГИМО и РАНХиГС.

Сам глава республики объяснил кадровую перестановку необходимостью держать администрацию «в боевом тонусе». По его словам, это часть подготовки к крупным политическим событиям, которые ожидаются в 2026 году.

Это назначение — часть серии недавних перестановок в башкирском правительстве. Ранее Азат Бадранов был назначен и.о. ректора БАГСУ, а бывший ректор Данияр Абдрахманов стал помощником главы региона. К команде присоединился и бывший вице-мэр Уфы Денис Ганиев, заняв пост руководителя пресс-службы.

Похожие записи
-1
27.10.2025
Новости

«Сигналы были ещё в августе»: Азат Бадранов ушел из команды Радия Хабирова в науку

Азат Бадранов
В башкирском истеблишменте снова перестановки: Азат Бадранов ушёл из администрации и стал исполняющим обязанности ректора БАГСУ. Курс на обновление задал лично Хабиров.
0
27.10.2025
Новости

Ветеран СВО занял высокую должность в правительстве Башкирии

Азамат Юлдашбаев
Экс-мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, вернувшийся из зоны СВО, занял пост замминистра семьи, труда и соцзащиты Башкортостана. Его управленческий и фронтовой опыт Хабиров назвал ценными для республики.
0
20.10.2025
Происшествия

С раздробленной ногой зажало в кабине: мать 30 детей из Башкирии попала в жёсткое ДТП, когда везла гуманитарную помощь на СВО

женщина с цветами
Мать 30 детей из Благовещенска везла гумпомощь на СВО, где служит её сын, и попала в жёсткую аварию. Женщину зажало в кабине, сейчас она в больнице.
0
02.10.2025
Спецоперация

В Башкирии назначили ответственного за помощь участникам СВО и их семьям

руслан хабибов
Вице-премьер и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов теперь официально отвечает за всю поддержку бойцов СВО и их семей. Глава республики подписал указ, который закрыл давний пробел в кабмине.
-1
30.09.2025
Криминал

Боец СВО из Башкирии доверил другу телефон и лишился крупной суммы денег

пятитысячные рублевые купюры
В Башкирии 35-летний житель Нефтекамска пойдет под суд. Он несколько месяцев переводил деньги со счета бойца СВО, который просто попросил его вернуть забытый в такси телефон.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.