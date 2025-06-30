Прощай, канцелярит: уфимские чиновники будут вести свои аккаунты в соцсетях по-новому

В Уфе утвердили регламент для страниц в соцсетях чиновников. Больше никакого канцелярита и скучных отчётов. Только живой язык, интерактивы и минимум 4 поста в неделю.

Сухому языку бюрократии в уфимских пабликах приходит конец. Как сообщает РБК Уфа, мэр Ратмир Мавлиев утвердил новые правила для всех официальных аккаунтов — от своего собственного до страниц районных администраций. Чиновников обязали осваивать живую разговорную речь.

Теперь для каждого ведомства есть норматив: не меньше четырёх публикаций еженедельно. И это не должны быть скопированные пресс-релизы, использование которых теперь под запретом. Разрешено всё, что любит аудитория соцсетей: видео, карточки, инфографика, прямые эфиры и опросы.

Эта новая SMM-конституция для уфимской власти требует, чтобы комментарии под всеми записями оставались открытыми. Модераторы будут удалять только спам и откровенные оскорбления, а их авторов — отправлять в бан. Так что высказаться сможет каждый, но в рамках приличий.

Организационная структура тоже прописана. Главным по созданию аккаунтов назначен вице-мэр Денис Ганиев. За страницы самого мэра и администрации города будет отвечать пресс-служба, она же поможет остальным подразделениям не ударить в грязь лицом.

Зачем это вообще нужно? Это очередная инициатива для галочки или она реально что-то изменит? Это не просто уфимская прихоть, а часть большого федерального тренда. Ещё в 2022 году приняли закон, который обязал все госорганы вести официальные страницы в соцсетях, чтобы сократить дистанцию между властью и людьми. А для контроля с 2019 года по всей России работает система «Инцидент Менеджмент», которая отслеживает жалобы граждан в соцсетях и следит, чтобы чиновники на них отвечали. Результаты этой работы ложатся на стол главам регионов и даже в Администрацию Президента. Так что это не для галочки, а вполне рабочий инструмент. Хорошо, но не превратятся ли паблики просто в доску объявлений с четырьмя скучными постами в неделю? Что постить, чтобы это читали? Риск скатиться в канцелярит, конечно, есть. Но опыт успешных чиновников-блогеров, например, мэра Вологды, показывает, что людям интересны не только отчёты. По словам политологов, лучше всего «заходят» посты о решении конкретных проблем (отремонтировали дорогу, строят школу) и публикации с личным оттенком — о семье, увлечениях или даже домашних животных. Регламент Уфы как раз и подталкивает к таким живым форматам, запрещая простое копирование пресс-релизов. И как это поможет решить реальные проблемы? Неужели пост в соцсети может залатать яму на дороге? Напрямую — нет, но он запускает цепочку. Соцсети становятся официальным каналом, где можно задать вопрос и получить ответ. Отличный пример — недавняя ситуация со сносом киосков в Орджоникидзевском районе Уфы. Глава района Рустем Хамитов увидел в соцсетях беспокойство горожан и оперативно опубликовал у себя на странице подробное разъяснение: почему сносят, на каких основаниях и что будет дальше. Это сняло напряжение и предотвратило распространение слухов. А что, если чиновники начнут просто блокировать всех недовольных и чистить комментарии? Новый уфимский регламент прямо это запрещает. В правилах чётко прописано: комментарии должны быть открыты, а удалять можно только откровенный спам, мат и прямые оскорбления. Критику тереть нельзя. Кроме того, та же система «Инцидент Менеджмент» отслеживает общую тональность комментариев. Если под постами какого-то ведомства будет сплошной негатив, который игнорируется, это станет сигналом для вышестоящего руководства о том, что на месте что-то идёт не так.