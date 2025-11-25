0
39 минут
Новости

Прощай, iPhone? Apple начала жестко ограничивать серый импорт в Россию через другие страны

Apple ввела штрафы для индийских продавцов за вывоз iPhone за рубеж. Активация гаджета с иностранной симкой грозит блокировкой поставок магазину.
смартфон в руках
©Imagen

Издание Business Standard сообщило о новых мерах Apple по контролю за сбытом продукции в Индии. Компания уведомила местных дистрибьюторов о штрафах за перепродажу смартфонов, которые впоследствии вывозятся в другие страны, включая Россию. Механизм контроля подразумевает мониторинг активации устройств: если новый телефон будет запущен с неиндийской сим-картой в течение 90 дней после покупки, продавец попадет под санкции.

Система надзора направлена на ограничение «серого» экспорта, из-за которого на внутреннем рынке Индии возникает дефицит популярных моделей, в частности iPhone 17. Дилерам, нарушившим правило, грозит не только денежное взыскание, но и полная блокировка кода отгрузки в системе Apple. Фактически это означает запрет на дальнейшее получение товара от производителя.

По данным экспертов, на неофициальный вывоз приходится от 3% до 5% всех поставок iPhone в Индию. Около половины этого объема направляется в Россию, где Apple официально не работает с 2022 года. Оставшаяся часть распределяется между странами Ближнего Востока и Африки. Новые ограничения призваны стабилизировать наличие товара в самой Индии.

Аналитики предполагают, что полное перекрытие канала поставок маловероятно, но цены на устройства в России могут вырасти из-за усложнения логистики. Импортерам придется искать обходные пути через другие страны, например ОАЭ или Китай, где контроль пока менее жесткий. Также возможен вариант с предварительной активацией устройств в Индии, но такие гаджеты будут продаваться как «распакованные».

Параллельно с этим в России вводят законодательные изменения, касающиеся работы устройств Apple. С 1 сентября 2025 года вступило в силу требование об обязательной поддержке магазина приложений RuStore на iOS. На данный момент техническая реализация этого требования остается под вопросом, учитывая политику компании-производителя.

Похожие записи
0
20.11.2023
Общество

Новогодний скачок цен: смартфоны станут дороже на 15-20%

смартфон на столе
По прогнозам ведущих ретейлеров России, таких как Wildberries, Tele2 и «Билайн», цены на смартфоны в преддверии Нового года значительно вырастут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0
25.11.2025
Криминал

Бастрыкин в третий раз запросил доклад о состоянии дороги в Башкирии

Александр Бастрыкин
Председатель СК России запросил третий доклад по делу о халатности из-за отсутствия дороги в Домбровке. Жители жалуются на непроходимость улицы.
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
25.11.2025
Новости

Правительство Башкирии утвердило производственный календарь на 2026 год

цифры на календаре
Власти региона подписали документ, регламентирующий рабочее время в 2026 году. В календаре зафиксированы даты федеральных и республиканских праздников, а также нормы труда.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии подорожали овощи и подешевела бытовая техника

продукты питания на полке
В октябре годовая инфляция в Башкортостане снизилась до 8,1%, а рост цен за месяц составил 0,8%. Подорожали овощи и фрукты, но подешевели смартфоны и компьютеры.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.