Прощай, iPhone? Apple начала жестко ограничивать серый импорт в Россию через другие страны

Apple ввела штрафы для индийских продавцов за вывоз iPhone за рубеж. Активация гаджета с иностранной симкой грозит блокировкой поставок магазину.

Издание Business Standard сообщило о новых мерах Apple по контролю за сбытом продукции в Индии. Компания уведомила местных дистрибьюторов о штрафах за перепродажу смартфонов, которые впоследствии вывозятся в другие страны, включая Россию. Механизм контроля подразумевает мониторинг активации устройств: если новый телефон будет запущен с неиндийской сим-картой в течение 90 дней после покупки, продавец попадет под санкции.

Система надзора направлена на ограничение «серого» экспорта, из-за которого на внутреннем рынке Индии возникает дефицит популярных моделей, в частности iPhone 17. Дилерам, нарушившим правило, грозит не только денежное взыскание, но и полная блокировка кода отгрузки в системе Apple. Фактически это означает запрет на дальнейшее получение товара от производителя.

По данным экспертов, на неофициальный вывоз приходится от 3% до 5% всех поставок iPhone в Индию. Около половины этого объема направляется в Россию, где Apple официально не работает с 2022 года. Оставшаяся часть распределяется между странами Ближнего Востока и Африки. Новые ограничения призваны стабилизировать наличие товара в самой Индии.

Аналитики предполагают, что полное перекрытие канала поставок маловероятно, но цены на устройства в России могут вырасти из-за усложнения логистики. Импортерам придется искать обходные пути через другие страны, например ОАЭ или Китай, где контроль пока менее жесткий. Также возможен вариант с предварительной активацией устройств в Индии, но такие гаджеты будут продаваться как «распакованные».

Параллельно с этим в России вводят законодательные изменения, касающиеся работы устройств Apple. С 1 сентября 2025 года вступило в силу требование об обязательной поддержке магазина приложений RuStore на iOS. На данный момент техническая реализация этого требования остается под вопросом, учитывая политику компании-производителя.