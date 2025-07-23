«Промтрансбанк» официально признан банкротом. Как это коснётся вкладчиков?

Арбитражный суд Башкирии по требованию Центробанка признал «Промтрансбанк» банкротом. Банк уличили в обслуживании теневых операций и отмывании денег

Финансовая сага «Промтрансбанка» подошла к своему логическому финалу. Арбитражный суд Башкирии поставил точку в его истории, признав организацию банкротом по иску Центробанка. Теперь всеми делами займётся Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое назначено конкурсным управляющим на ближайший год, пишет издание Вести.

Путь к краху был недолгим. Ещё 15 апреля регулятор отозвал у ПТБ лицензию, что стало первым звонком для вкладчиков и партнёров. Центробанк неоднократно указывал банку на многочисленные нарушения, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан, но это не помогло.

Причины такого жёсткого решения ЦБ лежат на поверхности. По данным регулятора, банк был хронически убыточным и обслуживал клиентов, которые активно выводили деньги в теневой оборот. Организацию обвинили в нарушении законов о противодействии легализации преступных доходов. Попытки собственника спасти ситуацию оказались недостаточными.

Судебный процесс запустили в мае, когда Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации, а затем и о банкротстве. Теперь в течение года будет идти конкурсное производство — это процедура, в ходе которой активы банка распродадут для расчёта с кредиторами.

Для простых вкладчиков новость не должна стать тревожной. ПТБ был участником системы страхования вкладов. Это значит, что физическим лицам и индивидуальным предпринимателям вернут их сбережения в пределах 1,4 миллиона рублей.