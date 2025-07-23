«Промтрансбанк» официально признан банкротом. Как это коснётся вкладчиков?

Арбитражный суд Башкирии по требованию Центробанка признал «Промтрансбанк» банкротом. Банк уличили в обслуживании теневых операций и отмывании денег ©News-bash
Финансовая сага «Промтрансбанка» подошла к своему логическому финалу. Арбитражный суд Башкирии поставил точку в его истории, признав организацию банкротом по иску Центробанка. Теперь всеми делами займётся Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое назначено конкурсным управляющим на ближайший год, пишет издание Вести.
Путь к краху был недолгим. Ещё 15 апреля регулятор отозвал у ПТБ лицензию, что стало первым звонком для вкладчиков и партнёров. Центробанк неоднократно указывал банку на многочисленные нарушения, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан, но это не помогло.
Причины такого жёсткого решения ЦБ лежат на поверхности. По данным регулятора, банк был хронически убыточным и обслуживал клиентов, которые активно выводили деньги в теневой оборот. Организацию обвинили в нарушении законов о противодействии легализации преступных доходов. Попытки собственника спасти ситуацию оказались недостаточными.
Судебный процесс запустили в мае, когда Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации, а затем и о банкротстве. Теперь в течение года будет идти конкурсное производство — это процедура, в ходе которой активы банка распродадут для расчёта с кредиторами.
Для простых вкладчиков новость не должна стать тревожной. ПТБ был участником системы страхования вкладов. Это значит, что физическим лицам и индивидуальным предпринимателям вернут их сбережения в пределах 1,4 миллиона рублей.
- Насколько крупным и значимым был этот банк для республики?
«Промтрансбанк» (ПТБ) был последним банком, зарегистрированным на территории Башкирии, что делало его единственным по-настоящему региональным игроком. На момент отзыва лицензии он занимал 177-е место в банковской системе России по величине активов. Сеть банка насчитывала 17 отделений в Башкирии и один офис в Москве, что говорит о его заметном присутствии в регионе.
- Что делать тем, у кого на счетах было больше 1,4 млн рублей, или юридическим лицам? Их деньги пропали?
Не обязательно. Средства, превышающие застрахованную сумму в 1,4 млн рублей, а также деньги на счетах юридических лиц не сгорают, но их возврат не гарантирован. Владельцы таких счетов должны подать требование кредитора в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Эти требования будут удовлетворяться по мере продажи активов банка в ходе процедуры банкротства. Процесс может быть долгим, а итоговая сумма выплат будет зависеть от того, сколько средств удастся выручить конкурсному управляющему.
- А что будет с кредитами, которые люди и компании брали в «Промтрансбанке»? Их можно не платить?
Нет, отзыв лицензии и банкротство не аннулируют кредитные обязательства. Все заёмщики обязаны продолжать вносить платежи по своим кредитам в полном соответствии с графиком. В противном случае АСВ, как конкурсный управляющий, будет взыскивать задолженность в судебном порядке. Изменятся только реквизиты для оплаты, которые необходимо уточнять на сайте АСВ.
- Как именно вкладчики получают свои застрахованные деньги?
Процесс постарались сделать максимально удобным. Выплаты начались ещё в апреле 2025 года. Вкладчики могут подать заявление онлайн через сайт АСВ или портал «Госуслуги», указав реквизиты для перечисления средств. Также можно обратиться лично в отделения банка-агента, которым был выбран банк «Уралсиб».
- Банкротство стало внезапным? Были ли какие-то «звоночки» для клиентов до отзыва лицензии?
Да, тревожные сигналы были. Центробанк не просто отозвал лицензию в один день. В сообщении регулятора указано, что в течение последнего года к ПТБ неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, банк был хронически убыточным из-за вложений в долгосрочные проекты, доходность которых не покрывала расходы. Это говорит о том, что проблемы были системными и накапливались давно.
- Каков масштаб выплат? Сколько всего денег пришлось вернуть вкладчикам?
Объём выплат оказался значительным. По данным АСВ, за страховым возмещением могли обратиться около 23 тысяч клиентов банка. Общая сумма страховой ответственности перед ними оценивалась примерно в 5,5–5,6 млрд рублей. Уже к маю 2025 года, ещё до решения о банкротстве, вкладчики получили около 80% от этой суммы — более 4,5 млрд рублей.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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