Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может уйти на повышение в Генпрокуратуру

Появилась информация о возможном переходе прокурора Башкирии Игоря Пантюшина в Генеральную прокуратуру РФ. Ожидается назначение на должность начальника управления.

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин в ближайшее время может покинуть свой пост и перейти на работу в Москву. По данным источников издания «Коммерсантъ-Уфа» от 26 января 2026 года, главу республиканского ведомства рассматривают на руководящую должность в Генеральной прокуратуре РФ.

Куда переводят прокурора

Федеральный центр планирует назначить Пантюшина начальником управления Генеральной прокуратуры. Инсайдеры уточняют, что он возглавит подразделение, которое отвечает за рассмотрение обращений граждан. Это ключевое направление, через которое проходят тысячи жалоб со всей страны.

На данный момент официального приказа о кадровых перестановках нет. В пресс-службе прокуратуры Башкирии информацию о возможном трансфере руководителя пока не комментируют. Если назначение состоится, Пантюшин покинет республику досрочно: его пятилетний контракт истекает только в конце 2026 года.

Что это значит для региона

Уход руководителя такого уровня запускает процедуру ротации. Пока Москва будет согласовывать нового прокурора, обязанности главы ведомства временно перейдут к одному из заместителей. Практика последних лет показывает, что федеральный центр предпочитает назначать на такие посты людей из других регионов, чтобы избежать коррупционных связей с местными элитами.

Справка

Игорь Пантюшин руководит прокуратурой Башкортостана с декабря 2021 года. В Уфу он приехал в звании государственного советника юстиции 2 класса из Владимирской области, где возглавлял надзорное ведомство восемь лет.

Его предшественник, Владимир Ведерников, покинул должность в 2021 году. Карьера самого Пантюшина строилась последовательно: он начинал следователем в Липецкой области, дослужился там до первого зампрокурора, после чего ушел на повышение в регионы. За время работы в Башкирии ведомство под его началом фокусировалось на контроле за нацпроектами и строительной сферой.