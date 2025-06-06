Прокуратура взялась за льготные лекарства в северных районах Башкирии

Прокуратура Башкирии возьмет под контроль ситуацию с лекарственным обеспечением льготников в северо-западных районах республики. Решение принято после массовых жалоб граждан во время совместных приемов с региональным минздравом.

Родители больных детей, пенсионеры и опекуны несовершеннолетних с различными диагнозами обратились к заместителю министра здравоохранения Ольге Шайхутдиновой и начальнику управления по надзору Марату Насырову в Нефтекамске, Агидели и Краснокамском районе. Все жаловались на задержки с получением жизненно важных препаратов.

Теперь аппарат прокуратуры проконтролирует, как именно власти решают накопившиеся проблемы. Надзорное ведомство намерено проверить итоги всех проведенных по обращениям граждан проверок и принятые меры.

Проблемы с льготными лекарствами стали настоящей головной болью для башкирских властей. Еще в марте этого года минздрав республики отчитался о сокращении жалоб на 18% благодаря работе специального штаба — с 17,6 до 14,4 обращений в день. Однако полностью решить вопрос пока не удалось.

В других регионах ситуация складывается еще драматичнее. В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело против чиновников минздрава за халатность — почти 5 тысяч сердечников остались без препаратов с ноября 2024 по февраль 2025 года. По всей стране диализные пациенты жалуются на перебои с жизненно важными лекарствами в семи регионах, включая Башкирию.