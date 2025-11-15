0
Новости

Прокуратура начала проверку в аэропорту Уфы после массовых задержек рейсов

Массовые задержки авиарейсов в уфимском аэропорту стали поводом для вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. Ведомство начало надзорные мероприятия после того, как в воздушной гавани был временно ограничен приём и отправка самолётов, что привело к сбою в расписании.
пассажиры в аэропорту
©Пресс-служба главы Башкирии

Ранее в Росавиации объясняли введение ограничений необходимостью обеспечить безопасность полётов. Однако, по данным ведомства, эти меры привели к тому, что как минимум шесть бортов, следовавших в Уфу, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Для защиты прав пассажиров, столкнувшихся с задержками, были задействованы силы Куйбышевской, Татарской и Уфимской транспортных прокуратур. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, их задача — проконтролировать, чтобы авиакомпании предоставили людям весь комплекс положенных по закону услуг. Чтобы ускорить обработку обращений, в аэропортах начали работу мобильные приёмные для пассажиров.

