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Прокуратура Башкирии назвала причины отказов в проверках качества воздуха

© rutube

Прокуратура Башкирии наконец объяснила, почему отказывается согласовывать проверки заводов, которые загрязняют воздух.

А все просто — чиновники из Роспотребнадзора, Минэкологии и Росприроднадзора готовят заявления крайне некачественно. «Низкое качество материалов», «неэффективная работа» — прокуратура не стеснялась в выражениях.

С начала года Росприроднадзор подал всего 5 заявлений про загрязнение воздуха, Минэкология — 25. А Роспотребнадзор вообще молчит — ни одного обращения, пишет UTV.

Прокуроры жестко раскритиковали коллег: «ненадлежащая подготовка», «недостаточная обоснованность», «отсутствие достоверных сведений», «технические ошибки».

Получается забавная картина: заводы дымят, люди задыхаются, а чиновники перебрасываются документами. Одни не умеют нормально оформить бумаги, другие отвечают формальными отказами.

экология в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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