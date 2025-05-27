Прокуратура Башкирии назвала причины отказов в проверках качества воздуха

Прокуратура Башкирии наконец объяснила, почему отказывается согласовывать проверки заводов, которые загрязняют воздух.

А все просто — чиновники из Роспотребнадзора, Минэкологии и Росприроднадзора готовят заявления крайне некачественно. «Низкое качество материалов», «неэффективная работа» — прокуратура не стеснялась в выражениях.

С начала года Росприроднадзор подал всего 5 заявлений про загрязнение воздуха, Минэкология — 25. А Роспотребнадзор вообще молчит — ни одного обращения, пишет UTV.

Прокуроры жестко раскритиковали коллег: «ненадлежащая подготовка», «недостаточная обоснованность», «отсутствие достоверных сведений», «технические ошибки».

Получается забавная картина: заводы дымят, люди задыхаются, а чиновники перебрасываются документами. Одни не умеют нормально оформить бумаги, другие отвечают формальными отказами.