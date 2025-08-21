Производство пива в Башкирии выросло вчетверо быстрее, чем в среднем по России

Производство пива в Башкирии показало взрывной рост — плюс 15,2% за полгода. Республика сварила почти 20 млн декалитров, обогнав по темпам всю Россию.

За первые шесть месяцев 2025 года пивоваренные заводы Башкирии увеличили выпуск продукции на 15,2%. Это значительно выше среднего показателя по стране, где рост составил всего 3,7%, пишет РБК Уфа, опираясь на данные Росалкогольтабакконтроля.

На полках магазинов становится больше местного пива. С января по июнь башкирские предприятия произвели 19,9 млн декалитров пива и пивных напитков, тогда как год назад за тот же период — 17,3 млн.

Основу составляет классическое пиво — его доля в общем объеме выросла до 81% (16,1 млн декалитров). Потребители стали чаще выбирать его вместо пивных напитков, доля которых сократилась. Медовуха занимает незначительную часть рынка, а крепкие сорта пива в республике не варят.