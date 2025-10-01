Прогноз магнитных бурь на октябрь 2025: месяц будет спокойным

После мощнейшего удара в конце сентября Солнце решило дать передышку жителям Башкирии. Ученые не ждут сильных магнитных бурь в октябре, но назвали дни, когда метеопатам все же стоит быть начеку.

В октябре 2025 года сильных магнитных бурь не ожидается. По данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитная обстановка будет оставаться в пределах нормы.

Небольшие возмущения магнитного поля Земли возможны в несколько периодов: с 3 по 6, 12 и 13, а также 26 и 30 октября. В эти дни сила колебаний не превысит 4 баллов по Kp-индексу. Магнитной бурей считается активность от 5 баллов и выше, поэтому самочувствие большинства людей ухудшиться не должно.

Магнитные бури возникают, когда потоки частиц после вспышек на Солнце достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем. Некоторые люди ощущают эти колебания как резкую смену погоды или скачки атмосферного давления.

Ученые напоминают, что долгосрочные прогнозы солнечной активности носят вероятностный характер. Солнце непредсказуемо, и мощная буря может произойти внезапно. Так, 30 сентября произошла сильнейшая за три месяца буря, которую не удалось спрогнозировать заранее. Поэтому для точной информации лучше следить за оперативными данными обсерваторий.