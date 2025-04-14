Проект «Стерлитамак — город креатива» получит федеральное финансирование в 49 млн рублей

Достопримечательности города объединят в единый комплекс с современной инфраструктурой

В исторической части Стерлитамака появится туристическая зона с единой инфраструктурой для пешеходных маршрутов. На реализацию проекта «Стерлитамак — город креатива» федеральный центр выделит 49 млн рублей, сообщает администрация города.

Общий бюджет инициативы составит около 100 млн рублей. Помимо федеральных средств, 50 млн поступят от инвесторов, ещё 1 млн выделит республика Башкортостан, а полмиллиона — городская казна.

По словам главы администрации Эмиля Шаймарданова, проект объединит все значимые достопримечательности центра города в единый туристический комплекс с современной инфраструктурой.

Стерлитамак — не первый город республики, получивший федеральное финансирование на развитие туризма. В прошлом году Бирск уже получил из российского бюджета почти 20 млн рублей на аналогичные цели. Когда именно завершится преображение исторического центра Стерлитамака, не уточняется.