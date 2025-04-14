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Проект «Стерлитамак — город креатива» получит федеральное финансирование в 49 млн рублей

Достопримечательности города объединят в единый комплекс с современной инфраструктурой
город стерлитамак
©UTV

В исторической части Стерлитамака появится туристическая зона с единой инфраструктурой для пешеходных маршрутов. На реализацию проекта «Стерлитамак — город креатива» федеральный центр выделит 49 млн рублей, сообщает администрация города.

Общий бюджет инициативы составит около 100 млн рублей. Помимо федеральных средств, 50 млн поступят от инвесторов, ещё 1 млн выделит республика Башкортостан, а полмиллиона — городская казна.

По словам главы администрации Эмиля Шаймарданова, проект объединит все значимые достопримечательности центра города в единый туристический комплекс с современной инфраструктурой.

Стерлитамак — не первый город республики, получивший федеральное финансирование на развитие туризма. В прошлом году Бирск уже получил из российского бюджета почти 20 млн рублей на аналогичные цели. Когда именно завершится преображение исторического центра Стерлитамака, не уточняется.

Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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