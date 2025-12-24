Проект реконструкции Госцирка в Уфе за 2 млрд рублей прошел госэкспертизу

Проект реконструкции уфимского Госцирка прошел государственную экспертизу. Работы стоимостью 2 млрд рублей начнутся в 2026 году, а первых зрителей арена примет в 2028-м.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на обновленную проектную документацию. Ранее, летом 2025 года, эксперты вернули проект на доработку из-за недочетов, но подрядчик «Генпроект» оперативно внес исправления.

Общая стоимость работ оценивается примерно в 2 млрд рублей, сообщает РБК-Уфа. Деньги выделит федеральный бюджет, так как здание принадлежит «Росгосцирку». Финансирование разбили на этапы: 870 млн рублей направят в первый год, 500 млн — во второй, остальную сумму — на завершающей стадии.

Что изменится

Строители заменят аварийную кровлю, обновят фасад и утеплят стены, сохранив при этом исторический облик здания и уникальные витражи. Вместимость зала составит 1600 мест. Проектировщики предусмотрели зоны для маломобильных граждан и улучшенную акустическую систему.

Масштабные изменения ждут хозяйственную часть. Старую конюшню снесут и построят новый комплекс для содержания животных. Также на территории появятся дизельная электростанция и гараж вместо ветхой насосной станции.

Уфимский цирк закрыт уже восемь лет. В 2017 году прокуратура признала эксплуатацию здания опасной: крыша могла обрушиться в любой момент. С тех пор представления в здании не проводились.

Судьба объекта долго оставалась неопределенной. Горожане опасались, что здание в центре города могут снести ради строительства жилья или торгового центра, как это случилось с развлекательным комплексом «А-Кафе». Положительное заключение экспертизы гарантирует, что профиль учреждения сохранится.