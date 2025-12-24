0
10 часов
Новости

Проект реконструкции Госцирка в Уфе за 2 млрд рублей прошел госэкспертизу

Проект реконструкции уфимского Госцирка прошел государственную экспертизу. Работы стоимостью 2 млрд рублей начнутся в 2026 году, а первых зрителей арена примет в 2028-м.
госцирк
Фото: Подслушано в Башкирии.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на обновленную проектную документацию. Ранее, летом 2025 года, эксперты вернули проект на доработку из-за недочетов, но подрядчик «Генпроект» оперативно внес исправления.

Общая стоимость работ оценивается примерно в 2 млрд рублей, сообщает РБК-Уфа. Деньги выделит федеральный бюджет, так как здание принадлежит «Росгосцирку». Финансирование разбили на этапы: 870 млн рублей направят в первый год, 500 млн — во второй, остальную сумму — на завершающей стадии.

Что изменится

Строители заменят аварийную кровлю, обновят фасад и утеплят стены, сохранив при этом исторический облик здания и уникальные витражи. Вместимость зала составит 1600 мест. Проектировщики предусмотрели зоны для маломобильных граждан и улучшенную акустическую систему.

Масштабные изменения ждут хозяйственную часть. Старую конюшню снесут и построят новый комплекс для содержания животных. Также на территории появятся дизельная электростанция и гараж вместо ветхой насосной станции.

Уфимский цирк закрыт уже восемь лет. В 2017 году прокуратура признала эксплуатацию здания опасной: крыша могла обрушиться в любой момент. С тех пор представления в здании не проводились.

Судьба объекта долго оставалась неопределенной. Горожане опасались, что здание в центре города могут снести ради строительства жилья или торгового центра, как это случилось с развлекательным комплексом «А-Кафе». Положительное заключение экспертизы гарантирует, что профиль учреждения сохранится.

Похожие записи
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
24.12.2025
Новости

Участок набережной в Уфе официально назвали «Площадь Агидели»

колоннада на набережной Белой
Участок набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы получил официальное название — «площадь Агидели». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 24 декабря.
0
24.12.2025
Происшествия

В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

сумка скорой помощи
Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
0
24.12.2025
Происшествия

В Уфе мужчина спас подростка от нападения собаки в подъезде на Борисоглебской

нападение собаки на подростка
Житель Черниковки спас подростка от нападения собаки в доме на улице Борисоглебской. Агрессивное животное без намордника загнало ребенка в угол и сбило с ног, владелец пса появился лишь после инцидента.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Уфе парковки в центре станут бесплатными с 31 декабря по 11 января

буклет на лобовом стекле авто
С 31 декабря по 11 января водители могут бесплатно оставлять машины в зоне платной парковки. Деньги за стоянку не будут списывать все новогодние каникулы.
0
23.12.2025
Новости

Мэр Уфы показал сгенерированное нейросетью фото с главами районов

новогодняя открытками с главами районов Уфы
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором он и семь глав районов города представлены в зимней одежде на фоне леса.
0
21.12.2025
Экономика

Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

строящийся дом
С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад.
0
20.12.2025
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

спасатели на месте происшествия
Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить.
