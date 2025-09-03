Продавцы айфонов в Башкирии нашли способ обойти новый закон

С 1 сентября в РФ гаджеты без отечественного ПО — официальный брак. Айфоны под ударом, но продавцы нашли хитрый выход. Рассказываем, что будет с техникой Apple.

Паника вокруг исчезновения айфонов с полок оказалась необоснованной. Продавцы в России, скорее всего, легко обойдут новые правила, просто предупреждая покупателей об отсутствии установленного российского софта. Такое мнение, по данным издания «Прайм», высказал эксперт Вадим Ковригин.

С начала сентября начал действовать закон, согласно которому смартфоны без российского программного обеспечения теперь признаются товаром с недостатками. Такой гаджет покупатель теоретически может вернуть в магазин. Подобное нововведение было воспринято как прямой удар по технике Apple.

Продукция американской компании официально не поставляется в нашу страну. Все айфоны оказываются на прилавках через параллельный импорт, а значит, изначально предназначены для рынков других государств. Система в них закрыта, и добавить туда RuStore без разрешения корпорации невозможно.

По словам эксперта, Apple вряд ли захочет терять российский рынок и, возможно, даже поощряет серые поставки. Однако официально разрешать установку сторонних магазинов приложений из-за санкций компания не будет.

На практике у ритейлеров едва ли возникнут серьёзные трудности. Требования законодательства легко исполнить, если заранее оговорить «недостаток» устройства при продаже. Многие маркетплейсы уже начали указывать эту информацию в карточках товаров, снимая с себя ответственность.

К слову, сам механизм параллельного импорта сейчас претерпевает изменения. Как сообщали СМИ летом, с сентября 2025 года правительство планировало существенно сократить перечень товаров, которые можно ввозить в страну без согласия правообладателя. Это решение должно затронуть и радиоэлектронику.

На этом фоне власти активно продвигают импортозамещение. В качестве альтернативы смартфонам от Apple и Samsung на рынке уже предлагаются отечественные бренды, например INOI и BQ, а также устройства от производителей из дружественных стран.