Привычка оставлять коляски и велосипеды в подъезде теперь может дорого обойтись. Узнайте, какой штраф грозит россиянам и почему

В Госдуме напомнили: хранить велосипеды, санки и коляски на лестничной клетке — незаконно. Это грубое нарушение правил пожарной безопасности, за которое могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей.
О неприятном сюрпризе для любителей парковать двухколёсный транспорт и детские коляски прямо в подъезде напомнили в Госдуме, передаёт ТАСС.

За такой импровизированный гараж на лестничной клетке можно получить не только косой взгляд соседки, но и вполне реальный штраф. Сумма варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. Для первого раза могут ограничиться лишь предупреждением.

Вся проблема кроется в правилах противопожарного режима. Депутат Владимир Кошелев пояснил, что любой предмет на пути эвакуации — это потенциальная угроза. Неважно, велосипед это или мешок с картошкой. В случае пожара они могут стать смертельной ловушкой для жильцов и пожарных.

Эти действия квалифицируются по статье 20.4 КоАП РФ. Законодатели считают захламление коридоров серьёзным проступком, особенно в домах старого фонда, где специальные колясочные или кладовки просто не предусмотрены проектом. Но незнание, как известно, от ответственности не освобождает.

Если уговоры на соседа с его «автопарком» не действуют, можно переходить к официальным мерам. С жалобой следует обращаться в управляющую компанию или напрямую в МЧС. Именно инспекторы госпожнадзора уполномочены составлять протоколы и выписывать штрафы.

