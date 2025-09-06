0
14 часов
Новости

Приставы из-за шума опечатали сцену в уфимском «Арт-Квадрате»

В уфимском Арт-Квадрате тишина. Приставы опечатали сцену Box-Park на 20 суток после жалоб жителей и вердикта суда о критическом превышении децибел.
пристав опечатывает территорию
©ГУФССП России по Республике Башкортостан

До конца сентября в уфимском «Арт-Квадрате» музыка играть не будет. По данным ГУ ФССП по Башкирии, федеральные приставы опечатали площадку «BOX-PARK», запретив все ночные мероприятия. Уведомление об этом уже получил директор компании-владельца.

Причиной стал высокий уровень шума. Проведённая экспертиза установила: децибелы на ночных концертах превышали все допустимые нормы, создавая угрозу здоровью горожан, живущих по соседству.

Решение о приостановке вынес Ленинский районный суд. Компании-владельцу, ООО «Молл», прописали 20 суток тишины. Это ещё довольно мягкий вердикт — статья, по которой судили, допускает заморозку деятельности на все 90 дней.

Сама судебная тяжба началась ещё в начале августа. Процесс немного затянулся из-за сбора дополнительных доказательств. Итоговое решение было вынесено только 2 сентября.

Сейчас контрольные органы займутся поиском конкретных лиц. Ведомствам предстоит выяснить, кто именно из сотрудников допускал превышение громкости. Именно этих виновников и привлекут к ответственности за ночной переполох.

Ранее сообщалось, что ещё в апреле 2025 года мэрия обещала организовать проверку после очередной волны недовольства в городских чатах. Похоже, терпение лопнуло не только у соседей.

Судили владельца по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. По данным РБК, компания «Молл», которой управляет бренд «Арт-Квадрат», за прошлый год отчиталась о выручке в 332 миллиона рублей. Руководитель проекта от комментариев по ситуации отказался.

