Приложение Max обвинили в слежке за пользователями

Представители сервиса опровергли обвинения

Бывший депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов заявил, что популярное приложение Max тайно использует камеру смартфона, пишет издание Пруфы. По его словам, сегодня ночью он проснулся от звука сработавшей камеры. После этого Хафизов немедленно удалил приложение со своего устройства.

Что говорят другие пользователи

Случай Хафизова не единичный. На интернет-форумах и ранее появлялись жалобы на подозрительную активность Max.

Один из пользователей рассказал о своём эксперименте: он установил приложение, не давая ему разрешений, а затем подал заявку на удаление аккаунта. По его словам, в течение 30 дней, отведённых на удаление, программа продолжала работать в фоновом режиме и быстро разряжала батарею. Пользователь пришёл к выводу, что приложение круглосуточно собирает данные, и принудительно его удалил.

Позиция компании Max

Представители сервиса опровергли обвинения. В официальном комментарии для СМИ компания заявила, что приложение не может самостоятельно получить доступ к камере.

По их словам, камера активируется только после действия самого пользователя — например, если он начинает видеозвонок. Без прямого согласия владельца телефона программа не запрашивает и не использует камеру.

Как это работает технически

Современные операционные системы, такие как Android и iOS, по умолчанию защищают доступ к камере и микрофону. Любое приложение обязано запросить у пользователя отдельное разрешение перед их использованием. Самовольная активация камеры без ведома владельца является грубым нарушением правил безопасности мобильных платформ.