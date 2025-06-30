Прилетел нокдаун: детище депутата Монсона в Уфе задолжало за коммуналку

Центр социальной адаптации депутата-бойца Джеффа Монсона в Уфе получил иск на 200 тысяч от БашРТС. Директор не в курсе, а мы вспоминаем, как сам Джефф платил штрафы.

В крепкие объятия Фемиды попал центр соцадаптации Джеффа Монсона. Как сообщают телеграм-каналы, организация депутата получила иск от БашРТС на внушительные 200 тысяч рублей. Причина банальна — накопившиеся долги по договорам энергоснабжения, которые не были оплачены как следует.

Руководство центра, похоже, оказалось не готово к такому повороту. Директор организации, по имеющейся информации, об иске узнал от журналистов и был крайне удивлён. Теперь делом занимается Арбитражный суд, которому предстоит разобраться в этом коммунальном спарринге.

Само детище Монсона, призванное помогать людям в трудных ситуациях, работает в Уфе с прошлого года. Проект был запущен по инициативе самого бойца, который после переезда в Россию и избрания в Курултай Башкирии решил активно заняться общественной деятельностью. Он подчёркивал, что его опыт поможет в работе центра.

Забавно, что Монсон, который в США позиционировал себя как анархист и противник иерархии, в России нашёл себя в рядах партии власти. Он объяснял свой переход в «Единую Россию» из подмосковного Красногорска в башкирский парламент прагматичными соображениями: мол, у правящей партии больше возможностей помогать людям, особенно детям.

Это не первый раз, когда у Джеффа возникают денежные вопросы с государственными структурами, правда, раньше роли были другими. В 2009 году его обвинили в вандализме за рисунки на колоннах Капитолия в США. Тогда за надписи «нет войне» и «нет нищете» ему пришлось заплатить штраф почти в 22 тысячи долларов и отсидеть 90 дней.