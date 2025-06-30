Прилетел нокдаун: детище депутата Монсона в Уфе задолжало за коммуналку

Центр социальной адаптации депутата-бойца Джеффа Монсона в Уфе получил иск на 200 тысяч от БашРТС. Директор не в курсе, а мы вспоминаем, как сам Джефф платил штрафы. ©rutube
В крепкие объятия Фемиды попал центр соцадаптации Джеффа Монсона. Как сообщают телеграм-каналы, организация депутата получила иск от БашРТС на внушительные 200 тысяч рублей. Причина банальна — накопившиеся долги по договорам энергоснабжения, которые не были оплачены как следует.
Руководство центра, похоже, оказалось не готово к такому повороту. Директор организации, по имеющейся информации, об иске узнал от журналистов и был крайне удивлён. Теперь делом занимается Арбитражный суд, которому предстоит разобраться в этом коммунальном спарринге.
Само детище Монсона, призванное помогать людям в трудных ситуациях, работает в Уфе с прошлого года. Проект был запущен по инициативе самого бойца, который после переезда в Россию и избрания в Курултай Башкирии решил активно заняться общественной деятельностью. Он подчёркивал, что его опыт поможет в работе центра.
Забавно, что Монсон, который в США позиционировал себя как анархист и противник иерархии, в России нашёл себя в рядах партии власти. Он объяснял свой переход в «Единую Россию» из подмосковного Красногорска в башкирский парламент прагматичными соображениями: мол, у правящей партии больше возможностей помогать людям, особенно детям.
Это не первый раз, когда у Джеффа возникают денежные вопросы с государственными структурами, правда, раньше роли были другими. В 2009 году его обвинили в вандализме за рисунки на колоннах Капитолия в США. Тогда за надписи «нет войне» и «нет нищете» ему пришлось заплатить штраф почти в 22 тысячи долларов и отсидеть 90 дней.
Как так вышло, что центр депутата и известного бойца оказался в должниках? Это халатность или что-то большее?
На первый взгляд, это классическая история про «не уследили». Директор центра, как сообщается, узнал об иске от журналистов, что уже намекает на определённый бардак в хозяйстве. Скорее всего, это не злой умысел, а банальная управленческая ошибка. Но для проекта, который запускался с такой помпой и под именем депутата Курултая, это серьёзный репутационный нокдаун. Одно дело — быстро возвести стены, другое — вовремя оплачивать счета.
Монсон — анархист и критик системы. А теперь его организация судится с квазигосударственной компанией. Как это вообще сочетается?
Вот такой парадокс. В США он рисовал антивоенные лозунги на Капитолии и получал за это тюремный срок и штраф. В России он стал депутатом, объясняя это желанием иметь больше рычагов для помощи людям. А теперь система, частью которой он стал, прислала ему счёт в самой скучной и неотвратимой форме — через иск от коммунальщиков. Это ироничный сюжет о том, как идеалы сталкиваются с суровой реальностью счетов за отопление.
С одной стороны — долги и суды, с другой — он открывает бесплатные школы для детей. Так кто он — популист или реальный общественник?
Судя по всему, Монсон — фигура куда более сложная. У него по всей России уже 27 бесплатных спортшкол, где главный принцип — «спорт должен быть в радость, а не работа». Он искренне вкладывается в работу с детьми, и это факт. При этом у него есть степень доктора психологии и очень чёткие, хоть и противоречивые, взгляды на жизнь. Иск на 200 тысяч — это скорее штрих к портрету, показывающий, что даже у идейных борцов бывают проблемы с менеджментом.
И что теперь будет с центром? Его закроют из-за 200 тысяч? И как это скажется на репутации самого Монсона?
Нет, из-за такой суммы центр, конечно, не закроют. Долг, скорее всего, оперативно погасят, чтобы замять историю. Главный ущерб здесь — информационный. Эта новость даёт его политическим оппонентам повод сказать: «Смотрите, он даже со своим маленьким центром разобраться не может, а лезет в большую политику». Для самого Монсона это неприятный, но не смертельный удар, который, впрочем, заставляет задуматься о команде, которую он вокруг себя собрал.
Образ «бойца-депутата» — это всё, что в нём есть, или за ним стоит что-то ещё?
За этим образом скрывается дипломированный психолог. И это не шутка. Монсон не просто отучился в университете, он получил степень бакалавра в Иллинойсе, а затем и магистра психологии в Университете Миннесоты. Несколько лет он вполне успешно работал детским и семейным психологом, помогая людям разбираться с их проблемами. Долгое время он совмещал две карьеры — днём консультировал, а по вечерам тренировался.
Все знают его прозвище «Снеговик». Оно из-за цвета кожи?
Это самая популярная, но не самая интересная версия. Есть куда более крутая история. Прозвище он получил в 1999 году на престижнейшем турнире по грэпплингу в Абу-Даби. Джефф, тогда ещё не особо известный боец, приехал туда и устроил настоящий фурор, победив четырёх сильных бразильцев подряд. Его стиль был настолько доминирующим, что комментаторы сравнили его со снежным комом, который катится с горы, становясь всё больше и сметая всё на своём пути. Так и родился «Снеговик» (The Snowman). Вишенка на торте: одна из первых татуировок Джеффа — именно изображение снеговика.
Чем он ещё может удивить, кроме политики и боёв?
Например, тем, что он ещё и актёр кино. Недавно Монсон дебютировал в российском фильме «Алдан», показав себя с новой стороны. А если копнуть глубже в его прошлое, можно найти почти философское отношение к жизни. После той самой судьбоносной победы в Абу-Даби, когда он летел домой, он поймал себя на мысли: «Я почувствовал, что если самолёт сейчас рухнет, моя жизнь, по крайней мере, будет полной». Мало кто из бойцов способен на такую рефлексию.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос