Приготовление блинов в Уфе подорожало до 144 рублей

Аналитики ресурса «Чек Индекс» сравнили стоимость продуктов к Масленице в Уфе с прошлым годом. Базовый набор для выпечки блинов дома теперь стоит 144 рубля, что на 5% дороже показателей февраля 2025 года.

Стоимость «индекса блина» выросла неравномерно. Больше всего на итоговом чеке сказалось подорожание молока — оно выросло в цене на 8%. Мука стала дороже на 3%.

Единственный ингредиент, который подешевел за год, — куриные яйца. Их стоимость снизилась на 6%, что частично компенсировало общий рост цен.

В среднем по России приготовление порции блинов обходится дороже, чем в Уфе — в 149 рублей.

Сколько стоит купить готовое

Покупка готовых блюд обойдется примерно в два раза дороже домашней готовки. Средний чек на порцию блинов в заведениях общепита Уфы составил 287 рублей, цена выросла на 6%.

Магазинные полуфабрикаты (замороженные блины) стоят в среднем 199 рублей. При этом уфимцы стали чаще заказывать еду через интернет: спрос на доставку продуктов для блинов вырос на 20%, а на готовые блюда — на 25%.

Рост цен на другие продукты

Масленичная неделя начинается 16 февраля 2026 года. При приготовлении блинов с несладкими начинками или при приготовлении полноценного стола расходы могут оказаться выше из-за подорожания и других продуктов.

По данным Башстата от 12 февраля, в регионе дорожают овощи. Огурцы выросли в цене на 1,7% (до 315 рублей за кг), морковь — на 3,1% (37,7 рубля), репчатый лук — на 2,8%.

Справка

«Индекс блина» рассчитывается на основе классического рецепта для семьи из четырёх человек: 500 миллилитров молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и полчайной ложки соли.

Аналитики «Чек Индекса» (платформа оператора фискальных данных «Платформа ОФД») используют агрегированные обезличенные данные о продажах из сетевых и традиционных магазинов, а также ресторанов.