Один из самых популярных певцов Уфы решил нагрянуть в гости к патриарху российской эстрады — и всё заснял. Элвин Грей поделился в соцсетях кадрами своего визита к Олегу Газманову.

Радик Юльякшин (настоящее имя артиста) не просто зашёл на чай. Народный артист Башкортостана устроил с Газмановым настоящую мясную вечеринку в загородном доме легенды.

На видео музыканты с довольными лицами колдуют над сочными стейками. А Газманов с ухмылкой комментирует:

«Приехал голодный татарин к нам в Москву. Талантливый певец, надо покормить его мясом».

Похоже, что Газманов делился с уфимцем не только рецептами шашлыка, но и секретами хитов, которые так же хорошо «прожариваются» на эстраде.

А что дальше? Может, скоро ждать совместный трек «Эскадрон моих мыслей башкирских»? Газманов, конечно, мужик-огонь — и на коне скачет, и стейки жарит. Интересно, чему ещё научился Элвин в гостях у легенды?

— Радик, мы знаем, что Вы не только творческий человек, но и потрясающий кулинар! А кулинарное дело тоже своего рода творчество! Вот и сошлись на почве творчества и кулинарии два прекрасных человека! Удачи Вашему тандему с Олегом Михайловичем! — написала в соцсетях Марина.

— Вы так вместе хорошо смотритесь Элвин Грей? — пишет Ясмина.