«Премилая песня»: Леонид Агутин записал песню с уфимскими артистами

Леонид Агутин и группа «Пицца» записали совместную песню. Мэтр эстрады лично написал для романтичной композиции второй куплет

Заслуженный артист России Леонид Агутин и популярная уфимская группа «Пицца» завершили работу над совместной песней. Об этом Агутин сообщил в беседе с ТАСС, назвав получившуюся композицию «очень симпатичной и романтичной».

Инициатором коллаборации выступил солист «Пиццы» Сергей Приказчиков. Он предложил Агутину свою песню, а тот, по его собственному признанию, согласился на участие при условии, что сможет стать соавтором. В итоге Леонид Агутин написал для трека второй куплет.

Впервые о грядущем дуэте стало известно ещё в мае, на презентации нового альбома Агутина «Надежда, Вера, Любовь». Тогда артист упомянул, что уже записал свою часть и песня «звучит классно».

Теперь, когда работа над композицией полностью завершена, музыкантам предстоят следующие этапы: съёмка сниппета, выпуск на цифровых площадках и только потом — живое исполнение на сцене. Точная дата релиза пока неизвестна и будет зависеть от решения Сергея Приказчикова.

Для группы «Пицца» это не первое соприкосновение с творчеством мэтра. Ранее коллектив уже выпускал кавер-версию на знаменитый хит Леонида Агутина «Хоп Хей Лала Лей».