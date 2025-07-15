«Премилая песня»: Леонид Агутин записал песню с уфимскими артистами

Леонид Агутин и группа «Пицца» записали совместную песню. Мэтр эстрады лично написал для романтичной композиции второй куплет ©Imagen
Заслуженный артист России Леонид Агутин и популярная уфимская группа «Пицца» завершили работу над совместной песней. Об этом Агутин сообщил в беседе с ТАСС, назвав получившуюся композицию «очень симпатичной и романтичной».
Инициатором коллаборации выступил солист «Пиццы» Сергей Приказчиков. Он предложил Агутину свою песню, а тот, по его собственному признанию, согласился на участие при условии, что сможет стать соавтором. В итоге Леонид Агутин написал для трека второй куплет.
Впервые о грядущем дуэте стало известно ещё в мае, на презентации нового альбома Агутина «Надежда, Вера, Любовь». Тогда артист упомянул, что уже записал свою часть и песня «звучит классно».
Теперь, когда работа над композицией полностью завершена, музыкантам предстоят следующие этапы: съёмка сниппета, выпуск на цифровых площадках и только потом — живое исполнение на сцене. Точная дата релиза пока неизвестна и будет зависеть от решения Сергея Приказчикова.
- Как именно родилась идея этого дуэта? Это была случайность или давняя мечта солиста «Пиццы»?
Это была давняя мечта. Сергей Приказчиков, лидер группы «Пицца», неоднократно называл Леонида Агутина одним из своих главных учителей в музыке и ориентиром в творчестве. По его словам, он долго не решался отправить песню мэтру, но в итоге сделал это через общих знакомых, и Агутин неожиданно откликнулся.
- Почему Леонид Агутин, у которого не так много дуэтов, согласился на эту коллаборацию?
Агутин в одном из недавних интервью отметил, что редко соглашается на совместные работы, но здесь почувствовал «творческий резонанс». Ему импонирует музыкальность группы «Пицца», их нестандартный подход к гармониям и смешение стилей (соул, регги, фанк), что близко его собственному творчеству. Он отметил, что в песне есть «нерв и настоящая эмоция».
- Как проходила совместная работа? Музыканты запирались в студии на недели?
Нет, работа проходила в основном в дистанционном формате, что типично для современных коллабораций. Сергей Приказчиков отправил демо-версию, Леонид Агутин написал свою часть, записал вокал в собственной студии, после чего звукорежиссёры свели трек воедино.
- Для группы «Пицца» это первый опыт работы со звездой такого масштаба?
У группы «Пицца» уже были успешные дуэты, например, с певицей Zivert и Юлианной Карауловой. Однако коллаборация с артистом уровня Леонида Агутина, которого участники группы считают легендой и своим идейным вдохновителем, для них является особенным и знаковым событием в карьере.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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