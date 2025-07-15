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«Премилая песня»: Леонид Агутин записал песню с уфимскими артистами

Леонид Агутин и группа «Пицца» записали совместную песню. Мэтр эстрады лично написал для романтичной композиции второй куплет
микрофон на стойке
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Заслуженный артист России Леонид Агутин и популярная уфимская группа «Пицца» завершили работу над совместной песней. Об этом Агутин сообщил в беседе с ТАСС, назвав получившуюся композицию «очень симпатичной и романтичной».

Инициатором коллаборации выступил солист «Пиццы» Сергей Приказчиков. Он предложил Агутину свою песню, а тот, по его собственному признанию, согласился на участие при условии, что сможет стать соавтором. В итоге Леонид Агутин написал для трека второй куплет.

Впервые о грядущем дуэте стало известно ещё в мае, на презентации нового альбома Агутина «Надежда, Вера, Любовь». Тогда артист упомянул, что уже записал свою часть и песня «звучит классно».

Теперь, когда работа над композицией полностью завершена, музыкантам предстоят следующие этапы: съёмка сниппета, выпуск на цифровых площадках и только потом — живое исполнение на сцене. Точная дата релиза пока неизвестна и будет зависеть от решения Сергея Приказчикова.

Для группы «Пицца» это не первое соприкосновение с творчеством мэтра. Ранее коллектив уже выпускал кавер-версию на знаменитый хит Леонида Агутина «Хоп Хей Лала Лей».

Вопросы автору:
- Как именно родилась идея этого дуэта? Это была случайность или давняя мечта солиста «Пиццы»?
Ньюс-Баш
Это была давняя мечта. Сергей Приказчиков, лидер группы «Пицца», неоднократно называл Леонида Агутина одним из своих главных учителей в музыке и ориентиром в творчестве. По его словам, он долго не решался отправить песню мэтру, но в итоге сделал это через общих знакомых, и Агутин неожиданно откликнулся.
- Почему Леонид Агутин, у которого не так много дуэтов, согласился на эту коллаборацию?
Ньюс-Баш
Агутин в одном из недавних интервью отметил, что редко соглашается на совместные работы, но здесь почувствовал «творческий резонанс». Ему импонирует музыкальность группы «Пицца», их нестандартный подход к гармониям и смешение стилей (соул, регги, фанк), что близко его собственному творчеству. Он отметил, что в песне есть «нерв и настоящая эмоция».
- Как проходила совместная работа? Музыканты запирались в студии на недели?
Ньюс-Баш
Нет, работа проходила в основном в дистанционном формате, что типично для современных коллабораций. Сергей Приказчиков отправил демо-версию, Леонид Агутин написал свою часть, записал вокал в собственной студии, после чего звукорежиссёры свели трек воедино.
- Для группы «Пицца» это первый опыт работы со звездой такого масштаба?
Ньюс-Баш
У группы «Пицца» уже были успешные дуэты, например, с певицей Zivert и Юлианной Карауловой. Однако коллаборация с артистом уровня Леонида Агутина, которого участники группы считают легендой и своим идейным вдохновителем, для них является особенным и знаковым событием в карьере.
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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