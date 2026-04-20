Премьер-министр Назаров устроил разнос главам районов Башкирии из-за мусора

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провёл жёсткое совещание с главами муниципалитетов по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами — разбирал затянутый ремонт площадок, сломанные контейнеры и рекордное число жалоб на Регоператора №1.

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в апреле провёл совещание с руководителями районов и городских округов республики. Темой встречи стала система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об итогах совещания глава кабинета министров сообщил в своих социальных сетях.

Назаров сам охарактеризовал встречу без дипломатических оговорок: разговор вышел непростым. Башкирия в целом держится в «зелёной зоне» федерального штаба. За шесть лет число мест сбора отходов выросло в четыре раза и достигло 37 638, а контейнерный парк республики насчитывает 83 850 единиц.

Однако за общей статистикой скрываются конкретные провалы. Премьер предъявил претензии главам муниципалитетов за затягивание ремонта контейнерных площадок, эксплуатацию неисправных ёмкостей и нежелание переходить на евроконтейнеры. Один такой контейнер обходится в 16 тысяч рублей — и если местная администрация не в состоянии найти эту сумму, её расходы и управленческие компетенции будут разбирать в отдельном порядке. Срыв сроков по площадкам для растительных отходов Назаров назвал недопустимым.

Под разнос попал и Регоператор №1. С 1 по 15 апреля в зоне его ответственности зафиксировано 188 жалоб — 63% от всех обращений по республике. Премьер признал, что часть инцидентов имеет объективные причины, но остальное расценил как недоработку ответственных.

«Дал ряд серьёзных поручений. Работаем», — написал Андрей Назаров.

Напомним, в феврале 2026 года премьер-министр Андрей Назаров уже проводил рабочее совещание по реформе обращения с ТКО. По его итогам главам муниципалитетов было поручено ежеквартально отчитываться перед Министерством природопользования и экологии Башкортостана о ходе закупки контейнеров и создании контейнерных площадок до 2028 года.

По данным министра природопользования Нияза Фазылова, Башкортостан занимает второе место в России по цифровому мониторингу мест накопления отходов — охват составляет 72,55%. Тогда же было установлено, что для завершения программы региону необходимо обустроить ещё 204 площадки и докупить более 2 тысяч контейнеров.

В республике, по состоянию на ноябрь 2025 года, работают 18 мусоросортировочных комплексов, оборудовано более 37 тысяч площадок для сбора ТКО и закуплено около 90 тысяч контейнеров.