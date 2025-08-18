Премьер Башкирии Назаров начал неделю с пробежки под дождем вместе со своим псом

Видео с пробежки чиновник опубликовал в своём телеграм-канале

Утром 18 августа премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вышел на пробежку, несмотря на пасмурную погоду и дождь. Компанию ему составил его пёс Арчи. Видео с пробежки чиновник опубликовал в своём телеграм-канале, пожелав подписчикам хорошего дня и продуктивной недели.

Главная мысль поста чиновника — погодные условия не должны быть помехой для физической активности.

Пёс Арчи появился у Назарова в апреле 2021. Премьер делился, что поначалу щенок был напуган, и уход за ним требовал терпения. Со временем они подружились, и, по словам Назарова, общение с собакой положительно сказалось на его самочувствии.

Назаров регулярно делится моментами из жизни своего питомца. Ранее он показывал подписчикам, как отмечал день рождения Арчи, устроив для него праздник с воздушными шарами и подарками.