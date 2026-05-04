Председатель Госсобрания Башкирии Толкачев скончался на 74-м году жизни

Константин Толкачев руководил законодательным собранием Башкирии с 1999 года. Он скончался в Москве на 74-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.
В Москве умер Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Ему было 73 года. Смерть политика подтвердил глава республики Радий Хабиров.

Толкачев долго боролся с онкологией четвёртой стадии. Региональный парламент политик возглавлял с апреля 1999 года — на протяжении 27 лет.

Будущий спикер родился 1 марта 1953 года в Новокузнецке Кемеровской области. Трудовую биографию начал в 1970 году подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате. После армии Толкачев связал карьеру с системой МВД. С 1977 по 1996 год он последовательно занимал руководящие посты в российском министерстве внутренних дел. Окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и дослужился до звания генерал-майора внутренней службы.

С 1996 по 2003 год Толкачев руководил Уфимским юридическим институтом МВД России. Параллельно он активно занимался наукой: защитил докторскую по юриспруденции, стал профессором, вошёл в состав Академии военных наук и Российской академии юридических наук, опубликовал свыше 300 научных работ.

В апреле 1999 года его назначили председателем Курултая Башкирии. За следующие десятилетия он переизбирался на этот пост в 2008, 2013, 2018 и 2023 годах — при трёх сменявших друг друга руководителях республики.

За годы службы Толкачев получил орден Почёта, орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан», орден Салавата Юлаева, орден Петра Великого 1-й степени, орден Андропова, орден Александра Невского, орден Дружбы, более 20 медалей, почётные грамоты Государственной Думы и Совета Федерации, а также именное наградное оружие. Он носил звания заслуженного юриста России и Башкирии, а также почётного сотрудника МВД.

14.04.2026
Происшествия

Подключили Склиф, но не спасли: Глава Башкирии поделился подробностями гибели брата

братья Хабировы
Радий Хабиров на оперативном совещании рассказал об обстоятельствах гибели брата Ришата. 68-летний житель Салавата получил тяжелейшие травмы в ДТП, несколько дней находился на лечении в РКБ при участии
13.04.2026
Новости

Держался в тени Радия: что известно о погибшем брате Главы Башкирии Ришате Хабирове

Ришат Хабиров — средний из трёх братьев в семье, 28 лет проработал в системе госрегистрации. Публичности избегал, несмотря на влиятельного родственника.
10.03.2026
Экономика

В Башкирии ужесточат требования к маркировке «Продукт Башкортостана»: качество станет обязательным критерием

В Башкирии ужесточают требования к региональному знаку «Продукт Башкортостана» — теперь для маркировки одной географии будет мало, потребуется подтверждение качества.
09.02.2026
Спорт

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров скоропостижно скончался в 32 года

На 33-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров. Причины смерти хоккеиста не раскрываются.
31.01.2026
Спорт

В Уфе скончался защитник первого состава «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев

В Уфе на 86-м году жизни скончался Геннадий Бахарев, выступавший за «Салават Юлаев» в первом составе команды. Он играл за клуб с 1961 по 1969 год.
