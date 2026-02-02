Предприниматель из Башкирии продал 429 тонн «фантомного» масла и сыра в соседние регионы

Предприниматель из Белебеевского района оформил ветеринарные документы на крупную партию продукции без фактического производства. Товар был направлен в Свердловскую и Омскую области.

Предприниматель из Белебеевского района оформил документы на 429 тонн молочной продукции, не имея производства. Товар неизвестного происхождения отправили в магазины Свердловской и Омской областей, сейчас делом занимается полиция. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Схема «Веселой Рощи»: как легализовали 429 тонн масла

По данным пресс-службы ведомтсва, индивидуальный предприниматель Кучкин Н.С. зарегистрирован в деревне Веселая Роща Белебеевского района. С мая по август 2025 года он создал 548 электронных ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий».

Судя по документам, бизнесмен произвел и отгрузил сотни тонн сливочного масла, сыров, пастеризованных сливок и обрата. Эту продукцию он направил предприятиям на Урал и в Сибирь.

Проверка фантомного завода в Белебеевском районе

Инспекторы Белебеевской ветстанции выехали по адресу регистрации ИП, чтобы проверить условия производства. На месте выяснилось, что в деревне нет ни цехов, ни оборудования для переработки молока. Фактически предприниматель легализовал продукцию неизвестного происхождения, просто оформляя бумаги через государственную систему.

Уголовное дело и блокировка в системе «Цербер»

Ведомство признало производственную площадку фантомной и исключило ее из реестра «Цербер». Учетную запись предпринимателя аннулировали — теперь он не может оформлять сопроводительные документы на товар.

Информацию передали силовикам. Материалы проверки сначала поступили в отдел МВД по городу Первоуральску, а затем ушли в Управление МВД по Екатеринбургу. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот товаров.

Чем опасны масло и сыр с фантомных площадок

Продукция с фантомных площадок попадает в магазины без реального контроля качества. Поскольку у производителя нет завода, неизвестно, из какого сырья сделаны масло и сыр. Часто под видом натуральной «молочки» продают фальсификат с растительными жирами или продукты, изготовленные в антисанитарных условиях.

Другие случаи фальсификата в Башкирии за 2025 год

В ноябре 2025 года лабораторная экспертиза показала, что один из местных производителей добавлял в кумыс коровье молоко, хотя на этикетке заявлял только кобылье.

Летом прошлого года инспекторы нашли в крупной торговой сети сметану из Пермского края, которая состояла из растительных масел, а не молочного жира. Осенью Россельхознадзор также выяснил, что около 80 пасек в республике продавали мед, не зарегистрировав пчел в системе учета «Хорриот».