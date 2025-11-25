Правительство Башкирии утвердило производственный календарь на 2026 год

Власти региона подписали документ, регламентирующий рабочее время в 2026 году. В календаре зафиксированы даты федеральных и республиканских праздников, а также нормы труда.

Правительство Республики Башкортостан окончательно согласовало производственный календарь на предстоящий 2026 год. Документ, подготовленный региональным Министерством семьи, труда и социальной защиты населения, устанавливает точное расписание рабочих смен и периодов отдыха.

Согласно утвержденным нормативам, жителям региона предстоит отработать 244 дня, а количество выходных составит 121. Это соотношение отличается от общефедерального графика, где рабочих дней предусмотрено больше. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года, что обеспечит 12 дней непрерывного отдыха.

В первом квартале, помимо январских каникул, нерабочими объявлены дни в связи с Днем защитника Отечества (21–23 февраля) и Международным женским днем (7–9 марта). Весенний период также включает майские праздники: Праздник Весны и Труда (1–3 мая) и День Победы (9–11 мая). Летом выходным станет День России (12–14 июня), а осенью — День народного единства (4 ноября).

Региональная специфика календаря обусловлена включением религиозных дат. Ураза-байрам в 2026 году выпадает на 20 марта (пятница), который официально объявлен нерабочим. Курбан-байрам будет отмечаться 27 мая (среда), этот день также освобожден от трудовых обязанностей.

День Республики, ежегодно празднуемый 11 октября, в 2026 году приходится на воскресенье. В соответствии с трудовым законодательством, выходной переносится на следующий за ним рабочий день — понедельник, 12 октября. Таким образом, в октябре в республике сформируется дополнительный период отдыха.

Общероссийский календарь на 2026 год содержит 247 рабочих дней и 118 выходных. Разница в три дня возникает из-за наличия в Башкортостане собственных праздничных дат: двух мусульманских праздников и Дня Республики. Право субъектов РФ устанавливать дополнительные нерабочие дни закреплено в Трудовом кодексе и подтверждено постановлением Конституционного суда.