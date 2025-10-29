0
5 часов
Новости

«Позорное решение»: в Башкирии требуют отменить звание заслуженного артиста для Крида

Жители Башкирии подали петицию с требованием лишить Егора Крида почётного звания за нецензурные тексты, собрав уже сотни подписей. Активисты требуют наказать инициаторов награды.
награждение егора крида
©t.me/egorkreed

Жители Башкирии призывают лишить певца Егора Крида звания заслуженного артиста республики из-за ненормативной лексики в его песнях. Петиция на платформе Change.org к 28 октября собрала более 700 подтверждённых подписей.

Содержание
  1. Причины протеста
  2. Как Крид получил звание
  3. Реакция общественности

Причины протеста

Авторы петиции требуют аннулировать звание и привлечь к ответственности тех, кто инициировал награждение артиста. Основанием для обращения стало наличие ненормативной лексики в песнях Крида. В тексте петиции перечислены конкретные композиции: «Бери в рот», «Pussy Boy», «Грустная песня», «Гучи» и «Зажигалки».

Активисты считают, что такой контент противоречит общественным нормам и моральным устоям. Петиция появилась 21 октября на портале Change.org.

Как Крид получил звание

Егор Крид стал заслуженным артистом Башкортостана 20 октября после концерта в Уфе, который собрал 10 тысяч зрителей. Звание присвоил глава республики Радий Хабиров во время личной встречи с певцом.

Крид заявил, что рад и горд этой наградой. Артист рассказал о своих корнях: «Башкирская кровь есть, присутствует. С детства проводил много времени в Уфе, так как здесь живут мои родственники». Хабиров назвал музыканта «талантливым и настоящим», отметив его творчество «без фальши».

Реакция общественности

Присвоение звания вызвало волну возмущения в соцсетях сразу после объявления. Пользователи считают, что исполнитель ничего не сделал для получения такой награды. Ситуация спровоцировала создание мемов и саркастических комментариев в адрес певца.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не видит в песнях Крида искусства, но не может оценивать решение главы Башкортостана. Актриса Яна Поплавская также высказалась о несоответствии творчества певца традиционным ценностям.

В сентябре 2025 года Крид оказался в центре скандала из-за эротического танца и поцелуя на концерте в «Лужниках» при возрастном цензе 12+. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала его «главным скамером страны», но суд отказал артисту в иске против неё. Милонов тогда призвал провести проверку выступления и предложил лишить певца возможности выступать.

В мае 2025 года суд подтвердил отказ в удовлетворении иска Крида к Мизулиной. После скандалов артист поднял ценник на корпоративные выступления до 12 миллионов рублей.

Похожие записи
0
29.10.2025
Криминал

В Уфе задержали «смотрящего»: 50-летний уроженец Чечни контролировал криминал в регионе

авторитет в зале суда
В Уфе ФСБ задержала 50-летнего уроженца Чечни, предполагаемого «смотрящего». Операция включала зачистку криминальной иерархии в регионе, отмечают силовики.
0
29.10.2025
Дороги и транспорт

Загруженность растет: в Уфе втрое увеличат число платных стоянок

зона платной парковки
В центре Уфы планируют увеличить количество платных парковок почти втрое. Мэрия изучает спрос, а тарифы могут подрасти. За проектом пристально следят власти.
0
29.10.2025
Образование

Минобрнауки ужесточает поступление в вузы: минимальный балл, новые требования и лимиты на платные места с 2026 года

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Минобрнауки ужесточает правила поступления: c 2026 года увеличивают минимальный балл ЕГЭ и сокращают количество платных мест. Платные программы станут недоступны для слабых абитуриентов.
0
29.10.2025
Экономика

Работать некому: мигранты заполняют 33 тысячи вакансий в Башкирии

жители идут по улице
Башкирия стремительно теряет население, а мигрантов становится всё больше — власти рассчитывают, что «новые люди» хоть как-то заткнут дыру в экономике.
0
29.10.2025
Новости

Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

здание детской поликлиники
С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.
0
29.10.2025
Образование

В Башкирии — лишь 27% желающих стать педагогами: молодежь не прельщает даже бесплатное обучение

учитель возле доски
Зумеры не хотят работать в школах, даже при бесплатном обучении и стипендиях: кадры не набираются, зарплаты не радуют, а бумажная рутина отталкивает новых педагогов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.