0
2 часа
Новости

Повышение пенсий с 1 октября: кто из россиян получит прибавку к выплатам

С 1 октября военным пенсионерам и силовикам увеличат выплаты из-за индексации окладов на 7,6%. Прибавку получат и граждане, отметившие 80-летие.
металлические монеты и бумажные рубли
©News-bash

С 1 октября 2025 года бывшие военные и сотрудники силовых ведомств будут получать пенсию в повышенном размере. Выплаты вырастут на 7,6% благодаря плановой индексации окладов действующих служащих.

По словам главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, размер военных пенсий напрямую зависит от окладов тех, кто служит сейчас. Поэтому индексация их зарплат автоматически увеличивает и пенсионные выплаты. Это правило обеспечивает предсказуемый рост доходов для пенсионеров.

Как уточнила сенатор Наталия Косихина, повышение коснется не только пенсионеров Минобороны, но и бывших сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи.

Отдельно стоит отметить, что граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября также начнут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер составит 10 221,70 рубля.

Похожие записи
0
02.08.2025
Новости

С 1 августа накопительные пенсии в России выросли на 10,98%

купюры номиналом 5000 рублей
С 1 августа в России проиндексировали накопительные пенсии и срочные выплаты. Рост составил почти 11% и 11,3% соответственно. Однако в денежном выражении средняя прибавка будет исчисляться сотнями рублей.
0
23.07.2025
Новости

Аудит вскрыл: «Почта России» держала пенсионные деньги на счетах для получения дохода

пятитысячные купюры на столе
Счётная палата подозревает «Почту России» в нехитрой схеме. Деньги для пенсионеров могли придерживать на счетах ради дохода, пока выплаты задерживали до 20 дней
0
19.02.2025
Жизнь

5 способов получить повышенную пенсию: кому в Башкирии положены особые выплаты

пенсионерка пришла на прием
В Башкирии разъяснили условия получения повышенной пенсии. Управляющий региональным отделением пенсионного фонда Фаниль Вахитов подробно объяснил, каким категориям граждан государство предоставляет увеличенные выплаты.
0
23.01.2025
Жизнь

Путин заставил чиновников доплатить пенсионерам

владимир путин
Президент России инициировал дополнительное повышение пенсий в Башкирии с доиндексацией до 9,5% вместо планировавшихся 7,3%. В Башкирии более миллиона пенсионеров получат увеличенные пенсии после январской индексации 2025 года.
0
17.11.2023
Экономика

Насколько вырастут пособия и выплаты в 2024 году

рубли монетами
Правительство утвердило повышение социальных выплат с 2024 года. Наиболее значимым изменением станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% —
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.