Повышение пенсий с 1 октября: кто из россиян получит прибавку к выплатам

С 1 октября военным пенсионерам и силовикам увеличат выплаты из-за индексации окладов на 7,6%. Прибавку получат и граждане, отметившие 80-летие.

С 1 октября 2025 года бывшие военные и сотрудники силовых ведомств будут получать пенсию в повышенном размере. Выплаты вырастут на 7,6% благодаря плановой индексации окладов действующих служащих.

По словам главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, размер военных пенсий напрямую зависит от окладов тех, кто служит сейчас. Поэтому индексация их зарплат автоматически увеличивает и пенсионные выплаты. Это правило обеспечивает предсказуемый рост доходов для пенсионеров.

Как уточнила сенатор Наталия Косихина, повышение коснется не только пенсионеров Минобороны, но и бывших сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи.

Отдельно стоит отметить, что граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября также начнут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер составит 10 221,70 рубля.