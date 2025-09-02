0
8 часов
Новости

Повар из Башкирии победила в шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!»

Татьяна Абрамова из Октябрьского разнесла всех на «Битве шефов». Сначала покорила жюри губадией, а в финале добила запечённой грушей. Забрала 100 тысяч рублей и уважение коллег.
Татьяна Абрамова
©Телеканал "Пятница"

Повар из башкирского города Октябрьский одержала триумфальную победу в популярном телешоу на канале «Пятница!». О громком успехе Татьяны Абрамовой сообщил министр торговли республики Азат Аскаров. Он поздравил землячку, отметив, что её достижение — повод для гордости за всю региональную кухню.

На кастинг женщина привезла традиционную губадию с красным творогом, а также угостила судей сладкой выпечкой. В ходе состязаний её беляши и утка не оставили конкурентам шансов. А финальным аккордом, растопившим сердца ведущих, стала запечённая груша с орехами и сухофруктами.

Победа в таком проекте — это не просто спринт, а настоящий марафон с препятствиями. Участникам приходится не только виртуозно готовить, но и выживать в атмосфере интриг и скандалов, которые неизбежно сопровождают подобные битвы.

Известные шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов набирают себе команды из сотен претендентов. Чтобы попасть в число избранных, повара демонстрируют свои заготовленные блюда, доводя их до идеала уже в студии. Затем начинаются раунды на выбывание, где слабейшие покидают проект.

В итоге до финала доходят лишь самые стойкие и талантливые. Именно таким бойцом и оказалась Татьяна Абрамова. Её победа принесла ей не только признание, но и денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

