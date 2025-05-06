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Пособники фашистов скрывались в Башкирии после войны

©Мэш Батащ

Рассекречены дела фашистских прихвостней, которые спокойно жили в Башкирии после войны, как ни в чём не бывало. ФСБ поделилась историями двух нацистских подпевал, решивших, что в СССР можно спрятаться от правосудия.

Леопольд и Гапонов — два упыря, которые после Великой Отечественной устроились в Туймазах. Обычные работяги, скажете вы? А вот и нет!

Григорий Леопольд, хлопец из Днепропетровской области, в 41-м сам побежал в полицаи. Переводил для немецкой комендатуры, участвовал в расстрелах мирных жителей, а потом сбежал вместе с отступающими фашистами. Думал, что пронесёт, но в 58-м его всё-таки схватили.

пособник фашистов
©Мэш Батащ

На допросах Леопольд строил из себя невинную овечку, но чекисты раскололи предателя. Итог — расстрел.

Второй «герой» — Аркадий Гапонов из Белоруссии. С 42-го по 45-й пытал и грабил своих же. После победы нашей армии попытался скрыться. Не вышло. Поймали и тоже к стенке.

пособник фашистов
©Мэш Батащ

Кстати, таких предателей ещё немало вскрывают в архивах. Думали, что замели следы, но у ФСБ память долгая. Предателям не спрятаться.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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