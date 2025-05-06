Рассекречены дела фашистских прихвостней, которые спокойно жили в Башкирии после войны, как ни в чём не бывало. ФСБ поделилась историями двух нацистских подпевал, решивших, что в СССР можно спрятаться от правосудия.

Леопольд и Гапонов — два упыря, которые после Великой Отечественной устроились в Туймазах. Обычные работяги, скажете вы? А вот и нет!

Григорий Леопольд, хлопец из Днепропетровской области, в 41-м сам побежал в полицаи. Переводил для немецкой комендатуры, участвовал в расстрелах мирных жителей, а потом сбежал вместе с отступающими фашистами. Думал, что пронесёт, но в 58-м его всё-таки схватили.

На допросах Леопольд строил из себя невинную овечку, но чекисты раскололи предателя. Итог — расстрел.

Второй «герой» — Аркадий Гапонов из Белоруссии. С 42-го по 45-й пытал и грабил своих же. После победы нашей армии попытался скрыться. Не вышло. Поймали и тоже к стенке.

Кстати, таких предателей ещё немало вскрывают в архивах. Думали, что замели следы, но у ФСБ память долгая. Предателям не спрятаться.