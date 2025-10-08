Пособие по безработице в России вырастет

С 1 февраля 2026-го максимальное пособие по безработице в России поднимут почти до 16 тысяч рублей. Минтруд индексирует выплату на 6,8% на фоне новостей о грядущих сокращениях в бизнесе.

С 1 февраля 2026 года безработные россияне смогут получать увеличенное пособие — его максимальный размер вырастет почти до 16 000 рублей. Это плановое повышение, которое должно частично компенсировать рост цен, пишет URA.RU.

Министерство труда проведёт индексацию выплаты на 6,8%, как того требует закон о занятости. По словам главы ведомства Антона Котякова, для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий сумма будет ещё выше благодаря районным коэффициентам. Для сравнения, в 2025 году пособие уже увеличивали на 9,5%, и сейчас его максимальный размер составляет чуть более 15 000 рублей.

Поддержка безработных особенно актуальна, так как бизнес готовится к сокращениям. По данным опроса «Работы.ру» и «СберПодбора», каждая восьмая компания в России (12%) планирует увольнять сотрудников. Год назад таких компаний было меньше — 8%. Наибольший риск остаться без работы у сотрудников в сферах строительства, розничной торговли, консалтинга, добычи сырья и машиностроения. По прогнозам, именно строители начнут сокращать штат первыми.