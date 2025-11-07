0
7 часов
Новости

Пособие беременным в России увеличат

В Госдуму внесут проект закона о повышении максимального пособия для беременных с небольшими доходами и стажем.
беременная женщина с цветами в руках
©Gemini

В Госдуму поступил законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для женщин с трудовым стажем менее шести месяцев. Если инициативу примут, выплату повысят с одного до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Для остальных получательниц размер пособий останется прежним.

Содержание
  1. Что предлагают изменить
  2. Почему возникла инициатива
  3. Какие выплаты положены сейчас
  4. Кому повысят пособие
  5. Как работает система поддержки беременных в России

Что предлагают изменить

Автор законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, предложил установить пособие в размере 100% среднего заработка, но не меньше средней зарплаты по региону. Для женщин со стажем менее шести месяцев выплату увеличат до двух МРОТ.

«Предлагается выплачивать пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, но не меньше средней зарплаты по региону. Для женщин с опытом меньше шести месяцев — два МРОТ», — пояснил Миронов.

Почему возникла инициатива

Разработчики считают, что действующая система не учитывает интересы беременных с низким доходом и небольшим стажем. Сейчас для них размер выплаты ограничен одним МРОТ, что создаёт региональное неравенство — особенно заметное в республиках с доходами ниже средних по стране.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости», — заявил Миронов.

Какие выплаты положены сейчас

Размер пособия зависит от средней зарплаты женщины за два предыдущих года. Выплачивают 100% среднего заработка, но установлены минимальный и максимальный пороги. В 2025 году минимальное пособие за стандартный декретный отпуск (140 дней) составляет 103 285 ₽, максимальное — 794 355 ₽.

Если трудовой стаж меньше шести месяцев, сумму ограничивают одним МРОТ за весь период декретного отпуска. По действующему законодательству, один МРОТ в 2025 году — 22 440 ₽ в месяц, что существенно ниже средней и максимальной выплат.

Кому повысят пособие

Если инициативу примут, для женщин со стажем работы менее шести месяцев пособие вырастет до двух МРОТ: с 103 285 до 206 570 ₽ за 140 дней. Для остальных правила останутся прежними.

Как работает система поддержки беременных в России

Для получения пособия женщина оформляет листок нетрудоспособности на 30-й неделе беременности. В большинстве случаев выплата зависит от официального дохода. Малоимущим, вставшим на учёт на раннем сроке (до 12 недель), положена ещё и ежемесячная поддержка — её размер определяется прожиточным минимумом региона.

Решение о назначении и выплате пособий принимает Социальный фонд России (СФР). Деньги поступают на карту в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

