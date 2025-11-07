Пособие беременным в России увеличат

В Госдуму внесут проект закона о повышении максимального пособия для беременных с небольшими доходами и стажем.

В Госдуму поступил законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для женщин с трудовым стажем менее шести месяцев. Если инициативу примут, выплату повысят с одного до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Для остальных получательниц размер пособий останется прежним.

Что предлагают изменить

Автор законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, предложил установить пособие в размере 100% среднего заработка, но не меньше средней зарплаты по региону. Для женщин со стажем менее шести месяцев выплату увеличат до двух МРОТ.

«Предлагается выплачивать пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, но не меньше средней зарплаты по региону. Для женщин с опытом меньше шести месяцев — два МРОТ», — пояснил Миронов.

Почему возникла инициатива

Разработчики считают, что действующая система не учитывает интересы беременных с низким доходом и небольшим стажем. Сейчас для них размер выплаты ограничен одним МРОТ, что создаёт региональное неравенство — особенно заметное в республиках с доходами ниже средних по стране.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости», — заявил Миронов.

Какие выплаты положены сейчас

Размер пособия зависит от средней зарплаты женщины за два предыдущих года. Выплачивают 100% среднего заработка, но установлены минимальный и максимальный пороги. В 2025 году минимальное пособие за стандартный декретный отпуск (140 дней) составляет 103 285 ₽, максимальное — 794 355 ₽.

Если трудовой стаж меньше шести месяцев, сумму ограничивают одним МРОТ за весь период декретного отпуска. По действующему законодательству, один МРОТ в 2025 году — 22 440 ₽ в месяц, что существенно ниже средней и максимальной выплат.

Кому повысят пособие

Если инициативу примут, для женщин со стажем работы менее шести месяцев пособие вырастет до двух МРОТ: с 103 285 до 206 570 ₽ за 140 дней. Для остальных правила останутся прежними.

Как работает система поддержки беременных в России

Для получения пособия женщина оформляет листок нетрудоспособности на 30-й неделе беременности. В большинстве случаев выплата зависит от официального дохода. Малоимущим, вставшим на учёт на раннем сроке (до 12 недель), положена ещё и ежемесячная поддержка — её размер определяется прожиточным минимумом региона.

Решение о назначении и выплате пособий принимает Социальный фонд России (СФР). Деньги поступают на карту в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.