Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращённым

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подтвердил: во вторник, 30 декабря 2025 года, россияне работают полный день. Сокращения смены на час не будет. Сразу после этого страна уходит на длинные каникулы до середины января.

Почему не отпустят пораньше

Рабочий день сокращают на один час только перед официальными государственными праздниками. 31 декабря в 2025 году стало нерабочим днем не из-за статуса праздника, а благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января.

Юридически вторник, 30 декабря, не считается предпраздничным днем. Поэтому Трудовой кодекс не обязывает работодателей уменьшать рабочие часы — офисы и предприятия будут работать по стандартному графику.

Как отдыхаем на Новый год

Предстоящие каникулы станут одними из самых длинных за последние годы — 12 дней подряд.

30 декабря (вторник) — последний рабочий день года, полный.

— последний рабочий день года, полный. 31 декабря 2025 — 11 января 2026 — новогодние каникулы.

— новогодние каникулы. 12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.

Бонус для Башкирии: дополнительные выходные в 2026 году

Жители республики будут отдыхать больше, чем остальные россияне. В 2026 году к федеральным праздникам добавятся региональные — религиозные даты официально утверждены правительством РБ.​

Дополнительные выходные в Башкирии:

20 марта (пятница) — Ураза-байрам.

27 мая (среда) — Курбан-байрам.

11 октября (воскресенье) — День Республики (перенос выходного уточняется правительством).​

Ранее статус 31 декабря часто зависел от решений губернаторов или директоров компаний, что создавало путаницу в графиках филиалов. Сейчас правительство утвердило единый порядок переносов: выходной перенесли на 31 декабря на федеральном уровне, чтобы зафиксировать непрерывный период отдыха.