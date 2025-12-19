Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращённым

Почему не отпустят пораньше
Рабочий день сокращают на один час только перед официальными государственными праздниками. 31 декабря в 2025 году стало нерабочим днем не из-за статуса праздника, а благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января.
Юридически вторник, 30 декабря, не считается предпраздничным днем. Поэтому Трудовой кодекс не обязывает работодателей уменьшать рабочие часы — офисы и предприятия будут работать по стандартному графику.
Как отдыхаем на Новый год
Предстоящие каникулы станут одними из самых длинных за последние годы — 12 дней подряд.
- 30 декабря (вторник) — последний рабочий день года, полный.
- 31 декабря 2025 — 11 января 2026 — новогодние каникулы.
- 12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.
Бонус для Башкирии: дополнительные выходные в 2026 году
Жители республики будут отдыхать больше, чем остальные россияне. В 2026 году к федеральным праздникам добавятся региональные — религиозные даты официально утверждены правительством РБ.
Дополнительные выходные в Башкирии:
-
20 марта (пятница) — Ураза-байрам.
-
27 мая (среда) — Курбан-байрам.
-
11 октября (воскресенье) — День Республики (перенос выходного уточняется правительством).
Ранее статус 31 декабря часто зависел от решений губернаторов или директоров компаний, что создавало путаницу в графиках филиалов. Сейчас правительство утвердило единый порядок переносов: выходной перенесли на 31 декабря на федеральном уровне, чтобы зафиксировать непрерывный период отдыха.