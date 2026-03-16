После почти месячного затишья в Башкирии вновь подорожал бензин

На заправках «Лукойл» в Башкортостане с 16 марта выросли цены на все марки бензина и дизельное топливо.

Компания подняла стоимость горючего впервые за почти четыре недели, сообщает издание ufacitynews.

По данным на 16 марта, литр АИ-92 ЭКТО стоит 63,57 рубля, АИ-95 ЭКТО — 68,34, АИ-95 Евро — 67,88 рубля. Все три марки подорожали на 25 копеек по сравнению с расценками от 19 февраля. Дизель вырос скромнее — на 15 копеек, до 76,83 рубля за литр. Предыдущее изменение цен датировалось второй половиной февраля

В 2025 году «Башнефть» поднимала цены на различные виды топлива в общей сложности 29 раз. С 1 января 2026 года крупнейшая сеть АЗС республики обновила прайс — бензин и дизель прибавили от 95 копеек до 1,4 рубля.

С 1 марта 2026 года на заправках «Башнефти» бензин вырос на 30–50 копеек. Это стало четвёртым повышением с начала года. На станциях «Лукойл» тоже фиксировался рост: в начале марта АИ-92 стоил 63,32 рубля, АИ-95 — 68,09 рубля, дизель — 76,68 рубля.

За год стоимость топлива в Башкирии увеличилась более чем на 8%, обогнав общероссийские показатели. По прогнозам аналитиков, в 2026 году бензин может подорожать на 5–12%, а литр АИ-95 — превысить 70 рублей к концу года.