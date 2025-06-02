После нападения питбуля в Уфе депутат предложил запретить бойцовых собак

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров выступил с инициативой о запрете домашнего содержания бойцовых пород собак. Поводом стал трагический случай, произошедший 30 мая в центре Уфы на Софьюшкиной аллее, где питбультерьер загрыз собаку породы чихуахуа на глазах владельца.

Парламентарий считает произошедший инцидент основанием для принятия кардинальных мер. По его мнению, питбули и аналогичные породы являются генетически созданными агрессивными животными, способными неожиданно атаковать независимо от качества дрессировки. Владельцы подобных псов часто недооценивают степень опасности своих питомцев для окружающих.