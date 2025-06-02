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После нападения питбуля в Уфе депутат предложил запретить бойцовых собак

©rutube

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров выступил с инициативой о запрете домашнего содержания бойцовых пород собак. Поводом стал трагический случай, произошедший 30 мая в центре Уфы на Софьюшкиной аллее, где питбультерьер загрыз собаку породы чихуахуа на глазах владельца.

Парламентарий считает произошедший инцидент основанием для принятия кардинальных мер. По его мнению, питбули и аналогичные породы являются генетически созданными агрессивными животными, способными неожиданно атаковать независимо от качества дрессировки. Владельцы подобных псов часто недооценивают степень опасности своих питомцев для окружающих.

нападение собак в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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