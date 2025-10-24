После майского скачка — новый: в Башкирии предложили повысить тарифы на капремонт

Министерство ЖКХ Башкирии планирует повысить взносы на капремонт с 2026 года. Счет за квартиру вырастет на 5,36%, а регулярные индексации станут нормой.

Министерство ЖКХ Башкирии предложило повысить взносы на капремонт многоквартирных домов на 5,36% с 1 января 2026 года. Для жителей пятиэтажек тариф вырастет с 12,5 до 13,17 рубля за квадратный метр, для высоток — с 13,2 до 13,91 рубля за «квадрат». Об этом сообщает РБК-Уфа

Сколько заплатят собственники

Собственник однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м в доме до 6 этажей после повышения будет платить на 20 рублей больше — 395 рублей вместо 375 рублей в месяц. В доме выше 6 этажей такая же квартира обойдется в 417 рублей вместо 396 рублей.

Индексация привязана к прогнозируемой инфляции по республике. Это первое повышение после значительного скачка в мае 2025 года, когда тарифы выросли сразу на 63-67,5%.

Зачем повышают взносы

Увеличение тарифа необходимо для сохранения покупательной способности фонда капремонта. Дополнительные средства в размере 2,9 млрд рублей в год позволят ремонтировать около 1000 многоквартирных домов ежегодно.

Министерство подчеркивает, что индексация планируется регулярно в 2026 и 2027 годах на размер не меньше инфляции. Без повышения взносов фонд капремонта не сможет покрывать выросшую стоимость строительных материалов и работ.

Предыстория

До мая 2025 года тарифы в Башкирии оставались на уровне 7,46-8,1 рубля за квадратный метр с 2022 года. Республика занимала 77-е место из 85 регионов России по размеру взноса на капремонт.

В мае 2025 года власти подняли тарифы более чем на 60%, объяснив это накопленной инфляцией и ростом стоимости строительных ресурсов. После повышения Башкирия поднялась с 77-го на 33-е место среди регионов и со 12-го на второе место в Приволжском федеральном округе.

Средневзвешенный размер взноса по России в 2024 году составлял 12,83 рубля за «квадрат», в ПФО — 9,35 рубля, в Башкирии — всего 7,78 рубля.