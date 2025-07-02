Порвал соцсети: доберман из Башкирии освоил татарский язык

Доберман Рей из Нефтекамска стал звездой интернета, выучив татарский. Хозяйка научила его случайно, а теперь Рей — настоящая звезда соцсетей, собирающая лайки тысячами ©Imagen
Соцсети разрываются от умиления, а жители Башкирии пересылают друг другу вирусное видео. Героем дня стал доберман Рей из Нефтекамска, который оказался настоящим полиглотом.
Этот пёс с лёгкостью выполняет приказы на двух языках. Ему говорят по-татарски «утыр» (сиди) или «ят» (лежи), и Рей тут же подчиняется. А по команде «куян» (заяц) он принимает уморительную позу, которая и покорила тысячи сердец.
Хозяйка пса Элина рассказала, что талант её питомца раскрылся по чистой случайности. Она начала использовать татарский в разговорах по телефону, чтобы Рей не перевозбуждался от слова «гулять». Пёс, однако, со временем просто выучил новые слова.
Пользователи в комментариях упражняются в остроумии. Одни шутят, что Рей по ночам наверняка пьёт чай с эчпочмаками. Другие с завистью отмечают, что их дети не знают татарский так хорошо, как этот доберман.
Этот медийный успех стал для Элины неожиданностью. Она не собирается останавливаться и уже думает превратить Рея в настоящего пса-полиглота, добавив в его арсенал команды на других языках. Для Нефтекамска Рей стал своего рода культурным послом на четырёх лапах, показав, как языки могут объединять.
Как пса вообще можно научить другому языку? Есть какой-то секретный метод от хозяйки?
Никакой секретной методики, только чистая случайность и собачья сообразительность. Хозяйка Рея, Элина, рассказала, что сначала просто пыталась обмануть питомца. Когда она разговаривала с подругами по телефону и произносила слово «гулять», доберман тут же начинал суетиться в ожидании прогулки. Чтобы его успокоить, Элина перешла в разговорах на татарский. Лайфхак вышел из-под контроля: сначала пёс перестал реагировать, а потом просто выучил новые слова. Обнаружив этот талант, хозяйка уже целенаправленно начала давать ему другие команды на татарском.
Подождите, доберман? Это же серьёзная порода. Как такой пёс уживается с татарским языком и котом?
Стереотипы — в сторону. Рей, которому уже больше трёх лет, оказался на удивление добрым и покладистым псом. По словам хозяйки, он прекрасно ладит с детьми и очень осторожно играет со своим соседом — бенгальским котом по кличке Ричард. Так что образ «добермана-татарина» получился не грозным, а, наоборот, очень милым и домашним, что только добавило ему популярности.
Ладно, это мило. Но почему обычный пёс из Нефтекамска вдруг стал героем новостей? В чём феномен?
Здесь сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, это идеальный вирусный контент: умное животное + неожиданный навык + национальный колорит. Во-вторых, история зацепила многих за живое. В комментариях люди массово шутят, что «детей не могут научить татарскому, а тут собака». Это показывает, что тема сохранения языка актуальна, а Рей преподнёс её в лёгкой и позитивной форме. Ну и в-третьих, команда «куян» (заяц), которую Рей исполняет особенно очаровательно, просто создана для того, чтобы собирать лайки.
Что дальше? Гастроли по башкирским сабантуям, свой бренд одежды или собака-полиглот?
Пока о коммерциализации успеха речи не идёт. Хозяйка Элина призналась, что не ожидала такой популярности, а видео было снято просто чтобы показать талант Рея подругам. Однако у неё есть амбициозный план: она подумывает обучить своего питомца командам и на других языках, превратив его в настоящего пса-полиглота. Так что, возможно, скоро мы увидим, как Рей выполняет команды на башкирском или английском.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос