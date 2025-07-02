Порвал соцсети: доберман из Башкирии освоил татарский язык

Доберман Рей из Нефтекамска стал звездой интернета, выучив татарский. Хозяйка научила его случайно, а теперь Рей — настоящая звезда соцсетей, собирающая лайки тысячами

Соцсети разрываются от умиления, а жители Башкирии пересылают друг другу вирусное видео. Героем дня стал доберман Рей из Нефтекамска, который оказался настоящим полиглотом.

Этот пёс с лёгкостью выполняет приказы на двух языках. Ему говорят по-татарски «утыр» (сиди) или «ят» (лежи), и Рей тут же подчиняется. А по команде «куян» (заяц) он принимает уморительную позу, которая и покорила тысячи сердец.

Хозяйка пса Элина рассказала, что талант её питомца раскрылся по чистой случайности. Она начала использовать татарский в разговорах по телефону, чтобы Рей не перевозбуждался от слова «гулять». Пёс, однако, со временем просто выучил новые слова.

Пользователи в комментариях упражняются в остроумии. Одни шутят, что Рей по ночам наверняка пьёт чай с эчпочмаками. Другие с завистью отмечают, что их дети не знают татарский так хорошо, как этот доберман.

Этот медийный успех стал для Элины неожиданностью. Она не собирается останавливаться и уже думает превратить Рея в настоящего пса-полиглота, добавив в его арсенал команды на других языках. Для Нефтекамска Рей стал своего рода культурным послом на четырёх лапах, показав, как языки могут объединять.